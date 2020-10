Tröttnat på nedskräpning i Höga kusten – här är "Best of skräp 2020": "Många nybörjare ute"

Han betonar att det så klart är positivt att folk rör sig mer ute i naturen och att en del av problemen nog beror på att många varit nybörjare och ovana med vad som gäller.

De kanske inte har lärt sig än att den som idkar friluftsliv också tar reda på sitt skräp. Att det dessutom finns speciella regler i naturskyddade områden och att allemansrätten inte bara betyder friheter utan också skyldigheter.

– Vi hoppas på att folk kommer tillbaka till nästa säsong och då också tar med sig skräpet hem.

Något som varit tydligt är att fler än vanligt gjort sina behov ute i skogen intill lederna och rastplatserna och lämnat papper efter sig.

– Det har varit ett hårt tryck på dassen och de kanske inte luktat så gott. Men det ser ju inte så trevligt ut även om papperet försvinner med tiden.

På en del håll, exempelvis vids Skeppsmalen, har det kommit klagomål från fast boende om att det ser äckligt ut i omgivningen.

Emma Zeiger är nationalparksvärd i Skuleskogen och konstaterar också att tillströmningen syns på vad somliga lämnat efter sig.

– Det är nog inte så mycket mer skräp efter lederna, för folk kastar inte skräp i naturen när andra ser. Däremot syns det ju på tältplatser och vid stugor hur fler bara ställt ifrån sig soppåsar och liknande, säger hon.

Men även Emma Zeiger ser det som positivt att fler hittat ut i Höga kusten och hoppas att intresset för natur ska hålla i sig.

Inte utan viss ironi har personalen i Höga kusten naturum på sociala medier presenterat en "tävling" om sommarens mest omotiverade nedskräpning.

Här är resultatet av Höga kusten Naturums "Best of skräp 2020":

1) Vinnare i Best of skräp är den här blå vagnen som hittades längs med en vandringsled i nationalparken vid Entré Nord. Den lockade till sig en del skräp under tiden den stod parkerad där (kanske påminde den om en papperskorg?) och väntade - tyvärr förgäves - på en ägare som aldrig kom tillbaka.

2) Silverplatsen går till den kvarlämnade mattan vid Entré Syd. Det gamla talesättet om att "sopa skräp under mattan" passar in bra här då mattan ruvade på några soppåsar som gömt sig där, kanske för att hålla värmen.

3) Tredjepriset gick till denna tunna - eller snarare till dess fyllning! Tunnan stod utplacerad vid Kälsviken för att samla regnvatten och innehöll en dassinsats "på blötning". (Dassinsatser står ibland på blötning för att de ska blir enklare att rengöra. Förutom vid Kälsviken så samlas regnvatten bara vid entréerna.)

4) Hedersomnämnande. En påse såg nog ensam ut där den satt placerad vid en av stugorna i Nationalparken. Den fick därför snabbt sällskap av flera vänner. Kanske är soppåsar flockdjur som trivs bäst i grupp?

Problemet med nedskräpning gäller inte bara här i Höga kusten utan på fler håll i landet.

Flera andra Naturum rapporterar också rekord i besök - och nedskräpning.