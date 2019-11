Trots storsegern senast – Timråtränaren lovar förändringar: "Kan bli bättre på vissa håll"

Matchen

Västerviks IK–Timrå IK, Hockeyallsvenskan.

Plivit Arena, fredag 15 november, 18.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström (rygg) är långtidsskadad. Timrå väntas komma till spel med sju backar och 13 forwards. I det senaste mötet med AIK i onsdags så petades Filip Lander, Jonathan Carlsson och Christoffer Jansson ur matchtruppen på grund av konkurrenssituationen, men alla är med på resan till Västervik.

– Det kommer att bli ändringar. Vilka och hur vi ska formera oss ska vi fundera på fram till matchdagen. Jag känner dels att vi har en bred trupp och behöver hålla igång alla, men sedan ser vi också att vi kan bli bättre på vissa håll genom att göra förändringar, säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Västervik vann mot Karlskoga senast och de visade att de är ett bra lag. Vi vann här nere sist på övertid, men vet att Västervik är svårspelade framför allt på hemmaplan där de är intensiva. Det vi mest ska prata om är kamperna en mot en, jag tycker att vi är lite veka i vissa situationer och där behöver vi komma upp för att ta nästa steg i vårt spel. Även mot AIK förlorar vi många en mot en-dueller även om vi vinner med 5–1. Victor Brattström gör några riktigt bra räddningar, där ett AIK-mål annars hade kunnat förändra matchen då, säger Andersson.

Notera att ...

... Timrå IK ligger fyra med 35 poäng i den haltande tabellen inför fredagens matcher. Västervik är tia med 23 poäng

... Timrå IK:s center Albin Lundin, 28 poäng, har petats ned från förstaplatsen i poängligan av Modos Jonathan Jonsson som gjort 29.

... Timrå IK vann säsongens första match mot Västervik, 13 oktober, med 3–2 efter förlängning.

... Västervik vann mot serieledande Karlskoga med 2–1 efter förlängning under onsdagen. Timrå vann mot AIK med 5–1 samma kväll.

... Timrå IK åkte direkt från Stockholm till Västervik under torsdagen och tränade under eftermiddagen där för att förbereda sig för matchen.

... Matchen börjar 18.00 för att Rumänien–Sverige (EM-kval i fotboll) spelas 20.45.

Så följer du matchen

Se den på plats, se den via tv på C More Live 2 eller följ matchen via vår liverapport på ST.nu.