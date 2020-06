Trots coronaviruset – fulltaligt kommunfullmäktige i Härnösand: "Ingen perfekt lösning"

Efter att det senaste kommunfullmäktigemötet i Härnösand genomfördes med en förkortad ärendelista och färre ledamöter i mars var det oklart hur junimötet skulle fortgå. Men efter diskussioner och frågeställningar till de olika partierna kring hur måndagens fullmäktigemöte i Härnösand skulle genomföras.

Trots vissa meningsskiljaktigheter genomfördes det första fulltaliga mötet sedan coronapandemins start. Istället för att som vanligt genomföra mötet i Rådhuset hölls det istället i Parkaden där ledamöterna satt på behörigt avstånd från varandra. Ledamöter i riskgrupper uppmanades däremot att stanna hemma från mötet.

– Det finns ingen perfekt lösning, sade Kristoffer Bodin (M), förste vice ordförande i kommunfullmäktige under mötets öppnande om den rådande situationen att hålla ett fulltaligt möte med riskgrupper undantagna.

Kommundirektören Lars Liljedahl fanns även på plats och informerade bland annat om läget och arbetet i kommunen. Där meddelade han även att det nu finns bekräftad smitta med covid-19 på ett av kommunens särskilda boenden.

–Det är dagsfärska siffror och idag har vi en person på ett särskilt boende som har covid-19. Sedan har vi en inom LSS-verksamheten som är bekräftat smittad, sade han under mötet.

Under mötet riktade revisionen kritik mot kommunstyrelsen och fullmäktige kring det ekonomiska läget – men ville inte gå in mer specifikt i frågan utan ville istället planera in ett möte med kommunstyrelsen i frågan. Årsredovisningen för kommunen visade upp ett plusresultat på 3,2 miljoner kronor – vilket var en förbättring med över åtta miljoner jämfört med 2018. Fullmäktige godkände även årsredovisningen.