Tro hopp och kärlek i Sidensjö kyrka

Bakom succén ligger det klockrena pianospelet av Ida Linné. Det ger en trygghet för solisterna i framförandet av de noga utvalda sångerna, där allt är genomtänkt i minsta detalj. Konserten fick in en extra växel med Caroline Sedins presentationer vilka gjordes med stor omsorg. Det gjorde att förväntningarna stegrades inför sången då Ida Linné slog an på tangenterna.

Det kändes så bra att få komma in i kyrkan och bli mottagen av kyrkvaktmästare, präst och Trio of Joy. Värmen och glädjen att kunna mötas igen på riktigt infann sig direkt. Den glädjen tog Jenz Grensjö fasta på i kvällens betraktelse där man fängslades av hans rika och målande språk. Att inte vänta för länge är viktigt för annars kan det vara för sent och tillfället att mötas har flugit all världens kos. Med andra ord det kommer mera under hösten lovade prästen Jenz Grensjö.

Konserten inramades av välkomnande, betraktelse och psalmsång till Ida Linnés ackompanjemang vid flygeln. Trio of Joy inledde med ”Men bara om min älskade väntar”, ”Ge mig en ros” och ”Aldrig skall jag sluta älska dig” varpå det blev ”Sofias sång”, som Molly Sandén sjöng på Sofias och Carl Philips bröllop.

Att konserten handlade om ”Tro hopp och kärlek” framgår med all tydlighet då man ser titlarna på fortsättningen med ”Kärleken förde oss samman”, ”Perfect duet”, ”Shallow”, ”När jag faller”, ”Pärleporten” och ”Annars vore jag inte jag”. ”Som skapta för varann” sjunger Helene Sjöholm och Peter Jöback i en otroligt vacker duett. Trio of Joy valde det som sista sång och visst är de tre som skapta för varandra. Så romantiskt som Caroline och Robert framför sången så är de uppe på elitnivå och stor del i det har Ida Linné, som leder dem med fast hand i sitt ackompanjemang.

Hur toppar man i ett extra nummer avslutningssången? Jo, genom att sjunga ”Stad i ljus” så att kyrktaket lyfter en decimeter. Överlyckliga kunde Trio of Joy ta emot publikens bifall ledda av Jenz Grensjö.

Vid utgången fick publiken möjlighet att ge en riklig gåva till Svenska kyrkans insamling till fattiga och utsatta människor. Ett behjärtansvärt ändamål som Trio of Joy stödde i ”Tro hopp och kärlek”, i en förhoppning att få sjunga på fler ställen.

Kjell Larsson

Näraskribent