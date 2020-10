Trevliga trivselkvällar med avstånd i PRO och ABF:s regi

Arrangörerna PG Forslund och Nina Moberg, PRO Kultur, samt Per Håkansson, ABF, ingick i välkomstkommittén. Sven Rogers var anlitade för att svara för musikunderhållningen.

Per Håkansson tog till orda och berättade om sitt dolda handikapp, som visade sig vara sjukdomen SED, som handlar om selektivt ätande, då kroppen är överkänslig för viss föda, som man tvingas avstå ifrån för att inte må dåligt. Intressant och nytt för många åhörare.

Sven Rogers är ett artistnamn, som funnits i mer än 60 år och innefattar musikduon Kjell Scherman och Per Ove Ögren. De hade med sig ett ”bagage” med dansbanerelaterade låtar, som spelades och visade sig vara av publikfriande art. Danslusten infann sig, men i coronatider blir bara ett fotstampande under borden tillåtet. Avslutningslåten ”Sail along silvery moon” väckte mångas minnen till liv, så man gungade då lätt och taktfullt på sina stolar.

Nina Moberg, ordförande i PRO Kultur, äntrade scenen och informerade om föreningens kommande program år 2021, som ännu befinner sig på planeringsstadiet, men kommer att inom kort få en fastare form och skriftligt delges alla medlemmar.

PG Forslund, som tidigare varit ordförande för Örnsköldsviks Barnens dags-förening, är nu återvald att leda densamma. Hans kännedom om föreningens historia delgavs intresserade åhörare. Syftet är gott och gagnar barn, som behöver vistas på sommarkollo och även roas av festliga inslag i vår stad. Den pågående pandemin har inneburit uppehåll i verksamheten, men sedermera blir det skäl att ta nya tag i Barnens dag. Sponsorer sökes, såväl privatpersoner som företag och pengar behövs för att bevara kolloverksamheten som är så viktig. Se gärna hemsidan www.barnensdagovik.se

Efter utsökt goda wienerbröd till kaffetåren, informativa anföranden, pristävling via Power Point och härlig musikunderhållning släppte ”poliserna” ut nöjda besökare med avståndstänkande i blickfånget.

PRO Kultur återkommer med någon trevlig träff även under november månad.

Ulla Jonsson