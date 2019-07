Tredje etappen för O-ringens Elittour och MTBO - så gick det för länsdeltagarna

O-ringens tredje etapp innebar vilodag för de allra flesta löpare. Endast elitklasserna och MTBO tävlade under onsdagen. Här är resultatet för deltagarna från länet. I elitklasserna visas även topplöparna.

D21 Elit 76 deltagare:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 15:49, 2) Simona Aebersold, Tampereen Pyrintö, 16:16 +0:27, 3) Tatyana Ryabkina, Hellas Orientering, 16:19 +0:30

H21 Elit 78 deltagare:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK 15:10, 2) Ruslav Glebov, OK Ravinen 15:25, +0:15 3) Tim Robertson, Koovee 15:29, +0:19

D20 Elit 92 deltagare:

1) Grace Molloy, Kalevan Rasti, 16:29, 2) Elena Pazzati, Stora Tando OK, 16:38, +0:09, 3) Isa Envall IK Hakarspojkarna

H20 Elit 108 deltagare:

1) August Mollén, OK Denseln, 16:14, 2) Axel Granqvist, OK Ravinen, 16:21, +0:07, 3) Öjvind Hjermstad, Fossum IF, 16:44, +0:30 99) Simon Dahlberg, OK Nolaskogsarna, 20:47, +4:33

D18 Elit 114 deltagare:

1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 15:01, 2) Hanna Lundberg, OK Renen, 15:02, +0:01, 3) Csilla Gardonyi, MOM Hungary, 15:14, +0:13, 79) Tilde Engberg, Härnösands OK, 19:08, +4:07, 98) Amelie Josefsson, Skogslöparna, 19:56, +4:55

H18 Elit 115 deltagare:

1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK 14:01, 2) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 14:08, +0:07, 3) Sören Thrane Ödum, IFK Göteborg Orientering, 14:10, +0:09, 7) Benjamin Näslund, Skogslöparna, 14:41, +0:40, 88) Isak Eriksson, OK Nolaskogsarna, 17:02, +3:01

MTBO D16 5 deltagare:

3) Nova Anundborg, Sidensjö IK, 50:25, +15:09

MTBO H14 12 deltagare:

9) Titan Anundborg, Sidensjö IK, 43:58, +9:31

MTBO D12 1 deltagare:

1) Theia Anundborg, Sidensjö, IK, 36:26

MTBO D40 16 deltagare:

14) Christina Josefsson, Skogslöparn,a 01:09:23, +26:50

MTBO H40 35 deltagare:

Fredrik Forsgren, OK Nolaskogsarna, Ej start

MTBO H60 44 deltagare:

24) Eero Niemi, Skogslöparna, 47:55, +15:56

MTBO Svår Mellan 61 deltagare:

11) Per-Johan Josefsson, Skogslöparna, 41:24, +11:23

MTBO Lätt Mellan 49:

25) Iza Anundborg, Sidensjö, IK, 47:54, +17:01, 41) Michael Anundborg, Sidensjö IK, 56:27, +25: 34