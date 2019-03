Kuskligatopparna dominerade på lunchen: "Var aldrig orolig"

Tre kuskar som vinner flest lopp av alla just nu dominerade även lunchtävlingarna på Bergsåker under onsdagen.

Ulf Ohlsson inledde V4-omgången med Svante Båth-tränade Esprit Sisu som löste årsdebuten på bästa sätt efter att ha övertagit ledningen in i sista kurvan.

– Han var fin. Det var årsdebut och allting och han gjorde det på ett bra sätt, kommenterade Ohlsson.