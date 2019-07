Tränaren vikarierade som målvakt för GIF – i derbyt mot Älgarna: "Min fysiska form lämnar mycket att önska"

Kristoffer Westerlund som normalt är tränare i Sollefteå GIF klev alltså in mellan stolparna i derbyt mellan IF Älgarna och Sollefteå GIF FF. Under sin aktiva karriär spelade han bland annat i just Älgarna (när de spelade i division 2). Förra säsongen stod han en seriematch med Sollefteå och även alla kvalmatcher, men annars har det inte blivit många matcher de senaste åren.

– Det kändes väl så där, men det var kul att spela trots att ens fysiska form lämnar mycket att önska, säger Kristoffer Westerlund.

Älgarna saknade sin Akeem Prince Smith som hittills har gjort 7 mål, han är i USA och det är oklart om han får komma tillbaka. I inledningen av matchen var det mest Älgarna som skapade farliga målchanser men trots det var det bortalaget som satte 0–1 efter 13 spelade minuter.

Älgarna kvitterade dock endast en minut senare, där Phaniel Kakopande ges mycket tid i straffområdet och kan trycka dit kvitteringen.

– Det gick lite lätt där ett tag för dem, de vann dueller framför vår backlinje och så får det inte gå till säger Kristoffer Westerlund.

Men i den andra halvleken tog Sollefteå över matchen allt mer och lyckades göra 1–2 efter ett slarvigt försök till uppspel i Älgarnas backlinje. GIF lyckas sedan stå emot och i slutminuterna gör man också 1–3 som blir slutresultatet. Westerlund tvingades till några ingripanden men både hemmalaget och bortalaget missade en hel del lägen matchen igenom.

– Jag tycker att vi i 75 minuter är helt överlägsna i princip, de får några lägen på slutet men det hade känts orättvist och surt om vi inte hade fått med oss tre poäng härifrån.

Sollefteå har sin lagkapten Eugeniu Samson som spelar riktigt bra på topp för GIF och är en bidragande orsak till segern. För Älgarnas del sliter många spelare också matchen igenom, backen Filip Ahlenius och forwarden Ossian Andersson är två av Älgarnas bästa spelare. Westerlund i GIF–kassen förbereder sig på eventuellt en match till i målet framöver.

– Det kan bli så att jag måste spela nästa match också, men sen hoppas jag att jag slipper rycka in något mer, avslutar Kristoffer Westerlund.

IF Älgarna – Sollefteå GIF FF 1–3

0–1 Ion Pavlov (13)

1–1 Phaniel Kakopande (14)

1–2 Eugeniu Samson (59)

1–3 Mihai Bogaciuc (90+1)