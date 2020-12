Träffpunkten Kom In i Ö-vik firar 10 år i en hel vecka

Ronnie har varit ett stående inslag där med ett par gästspel varje år. Valet av underhållare gav sig självt tyckte Annelie Bergquist, som koordinerat föranmälningarna och spritt ut dem i tio grupper.

Få kan som Ronnie få publiken med sig då han skämtar och driver med sig själv. Det räcker inte att kunna sjunga som en Gud, utan man måste dessutom vara folklig och inte ta sig själv på allt för stort allvar.

Ronnie kör med förinspelade bakgrunder på små kassetter och då gäller det att stoppa i rätt kassett, som stämmer med påannonserat. Givetvis hakade det upp sig en gång, vilket Ronnie slingrade sig ur genom att berätta om ett tillfälle i Skellefteå då han och Pär-Åke Stockberg spelade på en dans med först fyra moderna låtar och sedan en gammeldans. När så Ronnie påannonserade att det skulle bli en hambo, blev det febril aktivitet bland herrarna för att hitta åt rätt dam att bjuda upp. Det bar sig inte bättre än att det blev Pärleporten som började spelas, varpå Ronnie skämtade till det att det bara var en uppvärmning inför den kommande hambon. En av danskavaljererna kunde inte hålla tyst, utan utbrast att du tryckte nog på fel knapp. Så var det, men roligt blev det då Ronnie kunde skämta bort fadäsen i Skellefteå och nu även på Kom In.

Ronnie Sahlén är så bred, så säg den repertoar han inte provat på under sina 50 år på scen. Känslan är att Ronnie nu växlat över till en mer lugn stil med ballader, visor och andliga sånger. Julmusik var beställd av Annelie Bergqvist & Co på Kom In, så Ronnie inledde med ”White Christmas”, som är den mest spelade julsången i hela världen. Därefter betades den ena julsången efter den andra av, både välkända och lite oväntade. Helt plötsligt så kan det också dyka upp en riktig upptempolåt för att ruska om ordentligt, som på Kom In med Mats Rådbergs och Rankarnas ”Du kan alltid lita på pojkarna över trettiofem”.

”Stilla natt” blev som avslutning det perfekta crescendot med Ronnies djupa barytonröst. Ronnie hade inte kunnat göra ett bättre val att tacka för sig. I vanlig ordning drog han över en kvart, men det bjussar Ronnie så gärna sin publik på.

Kjell Larsson

Näraskribent