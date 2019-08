Torsten och Tora Nyberg har varit gifta i mer än 60 år: ”Vi har aldrig egentligen varit i något bråk”

I Nordmaling gick bara sex gifta par skilda vägar under 2018. Det motsvarar 0,8 skilsmässor per 1000 invånare, jämfört med snittet i riket som är 2,5.

Västerbottens-Kuriren har träffat Tora Nyberg, 80, och Torsten Nyberg, 85, som är ett av de äkta paren i Nordmaling som fortfarande håller ihop efter många år.

Första gången de träffades var på en dans i Folket hus i Hörnsjö i Nordmaling i mitten av 1950-talet. Några år senare gifte de sig.

– Jag vara bara 19 år så jag fick fråga pappa om lov, säger Tora som vid det laget väntade parets första barn.

Ytterligare fem år senare hade de fyra barn och ett hus i Nordmaling. Samma hus där de fortfarande bor kvar, och där de förra hösten firade 60-årig bröllopsdag. Då tillsammans med både barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

– Vi är väldigt tajta ihop i familjen och umgås mycket. Det är de som är kryddan i livet, säger Torsten.

Vi har aldrig egentligen varit i något bråk.

Torsten och Tora sitter nära varandra i soffan under intervjun. Då och då rör de kärleksfullt vid varandras händer och armar. På frågan om vad som är hemligheten bakom ett långt och lyckligt äktenskap svarar de helt enkelt att de trivs så bra ihop.

– Vi har samma intressen. Vi ser mycket på sport båda tv på tv, säger Torsten.

– Vi har aldrig egentligen varit i något bråk. Man kan bli tvärelak men det går över på en gång, säger Tora.

Båda intygar att de aldrig går och lägger sig osams. Något som de tycker är väldigt viktigt.

Blir ni aldrig less på varandra?

– Nej, säger de direkt och nästan i munnen på varandra.

Tora och Torsten är båda engagerade i PRO i Nordmaling, bland annat genom att vara med och ordna danser och ställa upp som värdar på resecentrum. Dansintresset har hängt med dem hela livet. De gillar sport och idrott i olika former, att resa och att fiska.

Och framför allt tycker de om att bara vara tillsammans, att vara hemma och kanske äta något gott.

De ser till att hjälpas åt med saker så ofta som möjligt och är måna om att den andra har det bra.

– Man måste ta hänsyn till varandra. Två människor är ju inte lika, säger Torsten.

Vad är då det bästa med Tora respektive Torsten?

– Han är öm, säger Tora.

– Hon är jättesnäll och har gjort en jätteprestation med barnen, säger Torsten.

Allt fler skiljer sig

► Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige, vilket är närmare 1 000 fler skilsmässor än året innan. Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men trenden har varit stigande. Lägst antal var det 2005 då cirka 21 000 äktenskap upplöstes genom skilsmässa. Det ska jämföras med 27 000 skilsmässor under toppåret 2013.

► Sedan 2006 har över 50 000 nya äktenskap registrerats varje år.

► Antalet skilsmässor nådde en topp 2013 för att därefter minska. Det beror på att en stor andel skilsmässor inträffar inom några år efter vigseln, och under perioden 2001-2008 ökade antalet giftermål kraftigt i Sverige.

Källa: SCB

Av: Sara-Lena Brännström/VK