Toppmatch mot Björklöven – osäkert om Timråbacken kan spela: "Ett frågetecken"

Matchen

IF Björklöven–Timrå IK, Hockeyallsvenskan.

A3 Arena, onsdag 23 oktober, 19.00.

Läget i laget

Linus Nässén har ännu inte anslutit på lån från Frölunda på grund av sin ryggskada. Oliwer Fjellström saknas sedan tidigare på grund av skadeproblem. Jakob Ragnarsson har missat träningarna under inledningen av veckan på grund av sjukdom. "Det är ett frågetecken om han tillfrisknar eller inte, men vi har det bra ställt på backsidan", säger Fredrik Andersson. Victor Brattström väntas stå i målet.

Statistik

Form senaste 10 IF Björklöven Herr Timrå IK Herr 7 vunna 8 vunna 2 förluster 1 förluster 0 övertidsförlust 0 övertidsförlust 1 övertidsvinst 1 övertidsvinst

Poängliga IF Björklöven Herr Timrå IK Herr Justin Crandall

5G 10A 15P 1. 1. Albin Lundin

11G 12A 23P Fredric Andersson

8G 6A 14P 2. 2. Jonathan Dahlén

6G 14A 20P Alex Hutchings

4G 5A 9P 3. 3. Jens Lööke

5G 9A 14P

Målvakter IF Björklöven Herr Timrå IK Herr Mattias Pettersson

2 matcher:

91.67% 1. 1. Adam Ohre

1 match:

92.00% Joe Cannata

10 matcher:

94.64% 2. 2. Victor Brattström

10 matcher:

92.37% Medel Hockeyallsvenskan: 90.27%

Säsongsstatistik IF Björklöven Herr Timrå IK Herr Gjorda mål 37 35 Insläppta mål 19 22 Insläppta mål per match 1 2

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Känslan är bra inför matchen, vi har tränat bra och senast mot Mora gjorde vi en av våra bättre matcher spelmässigt när det gäller att vårda pucken och hantera spelet bakifrån, säger Andersson och fortsätter:

– Vi vet att Björklöven är ett bra lag, vi har mött dem ett par gånger på försäsongen. De spelar en snabb hockey, är rätt så raka i sitt spel och har några transatlanter på forwardssidan som är skickliga. Vi måste som vanligt vara tajta i defensiven och i spelet fem mot fem behöver vi göra fler mål, attacken i sista tredjedelen behöver bli bättre och det har vi tränat på.

Notera att ...

... Björklöven förlorade senast mot Almtuna under söndagen (0–1) men leder serien med samma poäng som Timrå IK, dock med en match mer spelad.

... Timrå IK har vunnit tio av sina elva matcher den här säsongen, enda förlusten kom borta mot AIK.

... Timrå och Björklöven möttes två gånger på försäsongen. Björklöven vann först i SCA-cupen med 2–1 och sedan i genrepet med 3–0.

... Björklöven har släppt in minst mål i serien, 19. Timrå IK har släppt in 22.

... Timrå IK värmer i NHK Arena och åker sedan buss upp till Umeå på matchdagen.

Så följer du matchen

Se den på C More Hockey eller följ den via vår liverapportering på ST.nu.