Topplacering i sikte för Ö-viksseglarna på den oförutsägbara hemmabanan: "Lite extra klurigt här"

Den tredje deltävlingen av Allsvenskan i segling utspelar sig, precis som förra året i hamnen i Örnsköldsvik. I fjolårets kappsegling tog hemmalaget från Örnsköldsviks Segelsällskap (ÖSS) en åttondeplats och målet i år är en liknande placering.

– Vi ska vara topp tio i alla fall. Det är väldigt vassa lag vi möter, men ser vi till att segla snyggt och ordentligt så kommer det gå bra, säger Oscar Jansson, som är en av fem i besättningen.

Jansson var med och seglade även förra året på hemmaplan och minns de dagarna med glädje. Hans roll i laget kallas fördäckare, vilket han är tillsammans med Andreas Nordström.

– Jag ska se till att vi har bra fart i båten och även höjd. Se till så att vi gör ett bra slag och inte bromsar upp, berättar han om sin roll.

Övriga i besättningen är rorsman Anders Carlsson, trimmer/taktiker Robert Carlsson och focktrimmaren Maria Lundin. Hon har främst hand om de segel på båten, som heter gennaker.

– Jag ska se till att verkligen få in seglen på ett korrekt sätt. Annars bromsar man upp hela båten, det är otroligt viktigt att man gör det i ett team och är synkade i besättningen.

En speciell förutsättning för seglingen i inre hamnen i Ö-vik är att man kommer så nära publiken. En annan är de annorlunda och oförutsägbara vindarna.

– Det är fantastiskt att få segla här, det brukar vara ett fantastiskt evenemang. Sen har vi mycket höga byggnader och berg omkring oss, vilket gör att vindbyarna kan komma från lite olika håll. Det gör det lite extra klurigt här, säger Lundin.

Kommer ni dra nytta av hemmaplansfördelen?

– Jag tror faktiskt inte det, för det är ett så svårt ställe att segla på. Det gäller att vara uppmärksam på vinden och på att se vad de andra båtarna gör.

Trots att det är svårt att sia om väder, vind och formen på övriga lag är besättningen ändå hoppfull inför helgen. Förhoppningsvis kan de infria sitt mål och placera sig bland de tio första.

– Det känns bra, vi har hittat bra positioner och rör oss inte så hemskt mycket i båten. Det ger oss en bra fart och manövrarna sitter som de ska. Det är bara att hålla tummarna att de hänger med till helgen, säger Oscar Jansson.

– Det är mycket hård konkurrens att komma topp tio i den här branschen, men vi ska göra vårt yttersta, fyller Lundin i.

Helgens kappseglingar som körs fredag, lördag och söndag sänds på Allehanda.se via pay per view. Köpa och titta på dem kan du göra via denna länk.