Toppenmusik i Nyland

Men på Hamnmagasinet i Nyland skall det bli underhållning. Skall någon lämna denna ljuvliga och vederkvickande sommarkväll utomhus för att sätta sig inomhus för att lyssna på lite musik?

Javisst, för när det bjuds på musik som folk älskar att lyssna till, med Micke Holmsten Trio och med gästmusikanten Anders Sundberg på dragspel, då kan ingenting stoppa musikälskare från att ta sig tid för att digga underhållning som de tycker om.

Den här gruppen består av Mikael Holmsten (trummor), Pär-Åke Stockberg (Keyboard), Stefan Bonér (Bas), och den otroligt duktiga dragspelaren Anders Sundberg som gästsolist. De presenterar musikunderhållning av högsta klass.

När det gäller underhållningsmusik, med både svenska och amerikanska evergreensmelodier, såväl som typiska dragspelslåtar, finns nog ingen annan dragspelare i vårt område som kan mäta sig med Anders Sundberg. Den här fantastiske musikanten är på tok alldeles för lite uppmärksammad i dragspelsmedia.

Det är en ynnest att få lyssna till honom med detta band i gamla godingar som till exempel:

On The Sunny Side Of The Street, Smile, Oh, El Baion, Wiggen Novelty Accordion, Månsken över Ångermanälven och många flera.

Dessa otroligt musikaliska herrar får det att svänga något alldeles otroligt fint.

Jag rekommenderar gärna denna härliga musikgrupp till älskare av god underhållningsmusik.

Bengt Öhgren

Näraskribent