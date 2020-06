Tonårstjejer i Kramfors fick sexuella förslag via nätet – polisen utreder samband

Under måndagen kom det in en anmälan till polisen från en tjej i tonåren. Hon ska ha mottagit sexuella förslag över nätet och detta ska ha pågått i ett halvår. Under tisdagen kom en likadan anmälan in – den här gången från en annan tjej i samma ålder som den första.

– Nu måste vi titta på vem det är som skickat meddelandena och om det är samma person i bägge fallen, säger Bo Nordqvist, förundersökningsledare vid polisen i Kramfors.

Enligt honom är tjejerna ännu inte förhörda – det kommer dock att ske så snart som möjligt.