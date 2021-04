Tomas Ledins favoritplats kan bli Årets by – flera nya projekt på gång: "Engagemanget enormt"

Heta Höga kusten blir allt mer uppmärksammat.

För andra året i rad är Lövvik en av kandidaterna till "Årets By".

– Det är jättekul. För en by med 75 åretruntboende är engagemanget enormt, säger Tomas Bergquist som är ordförande i Lövviks by och idrottsförening.