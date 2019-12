Tomas Ledin-föraktet är också ett förakt mot den vanliga svenskheten

Radhusbiff. Radhusfilé. Radhuscasanova. Sätt ordet radhus framför vilket annat ord som helst och det degraderas.

Nej, att vara radhusens poet laureate har inte gjort Tomas Ledin till en kritikerälskling. Inte för att radhusen ligger för långt bort från de fina salongerna, utan för att de ligger i mellanrummet. I glappet mellan de romantiserade arbetarlägenheterna och överklassens villor. Radhus är medelklass, det är rutin, det är instängdhet och ”Svenska hjärtan”, det är allt som popkulturens smakdomare skyr.

När detta skrivs återstår ännu några dagar till premiären av ”En del av mitt hjärta”, filmen som baseras på Tomas Ledins låtar. En så kallad jukeboxfilm, genren där filmer och musikaler bygger ett skelett av intrig av en populär artists låtskatt. Tidigare exempel är Abba-filmen ”Mamma Mia”, förstås, men också exempelvis ”Känn ingen sorg” som gör magisk realism i västkusttappning av Håkan Hellströms låtar.

Men vilken historia går att hitta i Tomas Ledins låtar? När beskedet kom om att en jukeboxfilm baserad på Ledin-låtar, skrev jag om att vi redan sett den filmen: Pripps Blå-reklamen. Det är, vid en första anblick, svårt att hitta den särskilda stämning som finns i Håkan Hellströms universum. Att det är svårt att se en story i Tomas Ledins låtar beror på att de är så vanliga. Att han, som krönikören Ronnie Sandahl formulerat det, skriver om liv ”mittemellan Sandviken och meningslösheten”.

Vanligheten har varit vägen till publikens hjärtan för honom och grilloset som har fått det popkulturella etablissemanget att rynka på näsan.

I inledningen till boken ”Inte ett moln så långt ögat kan nå?”, som för ett par år sedan summerade hans karriär och valde ut några av hans viktigaste låtar, skriver Tomas Ledin om hur han fostrades i 1970-talets musikaliska anda: ”Det fanns ingen ironi i tidsandan, inget var på låtsas utan allt var på riktigt, rakt, tydligt, ärligt och sanningssökande. Jag tillhör den generation som ville förändra världen, inte driva med den, och som var övertygad om att det skulle gå.”

Må så vara, men Tomas Ledin har klämts mellan proggvänstern och Killinggängets ironier – för mycket radhus för båda lägren.

Som en intervju i DN från 2002 formulerar det, denna aversion som de riktiga rockromantikerna känt inför Ledin, de som istället dyrkat Lundell:

”Rebellen möter radhusmannen, den utmanande drömmen möter den ljumma verkligheten. Det är en tilltalande bild för dem som trott sig vara evigt förlorade bland grillvantar och tilläggsisolerade vindar. Medan andra ser sammansmältningen som det största hotet mot rock´n´roll.”

Känner man till bruksortens mentalitet är den lätt att höra i Tomas Ledins texter. Ledin har alltid haft en känsla för det som förenar människor, inte det som skiljer dem åt. Rockromantikern står och trycker ensam i ett hörn i tron att vara upphöjt unik, medan Tomas Ledin har sökt sig till det som vi har gemensamt. Han har inte skytt det smärtsamt vanliga och hans texter är mindre unika snöflingor och mer försök att rita kartor som alla ska hitta fram på. Pretentioner saknas.

Det är en särskild talang hos en låtskrivare: Att kunna skriva om sig själv så att den som lyssnar tror att han har tjuvtittat på ens liv. I ”Inte ett moln så långt ögat kan nå?” vittnar Ledin själv om hur det är en reaktion som han får av sina fans. Som när ”En del av mitt hjärta” nyss släppts till radion och en man hoppade på honom på gatan. Det är mitt liv som du sjunger om, sa mannen och gick sin väg. ”Jag stod lätt omskakad kvar på trottoaren. En reaktion som hans är nog det finaste man kan få höra som låtskrivare. Att människor kan känna att jag skriver om just deras liv.”

Han kan vara ett tydligt ”jag” i sina texter, men han sätter en ära i att ändå vara i bakgrunden. Jaget är en spegel för den som lyssnar.

Tomas Ledin skriver en musik för svensken som aldrig har känt igen sig i bilden av Sverige i Ingmar Bergmans filmer. Som inte bara ser eländet under en mörk hösthimmel utan som också kan njuta av en stilla sommarkväll. Han är född 1952, uppvuxen i den blomstrande bruksorten Sandviken, och hans livsresa sammanfaller med Sveriges solskensår, decennierna när allting bara såg ut att bli bättre.

Tomas Ledin skriver förvisso om radhusens människor och den breda medelklassen, men texterna bottnar i det som jag skulle vilja benämna som den skötsamma arbetarklassen. Här är det inte bara arvet från Sandviken som glimtar fram, utan också det arv från farfadern och farmodern som han skildrat på skivan ”Höga kusten” (2013).

I låten ”När kärleken kom” från nämnda skiva sjunger han om hur farföräldrarna bestämde att barnen skulle få förkovra sig och att pengarna inte slösas bort på sprit. Det är en uppåtsträvande arbetarklass, en arbetarklass som sett att det finns öppningar, att arvet inte för alltid behöver bestämma ens plats i samhällspyramiden.

När han 2009 släppte låten ”Medelklassens okrönta kungar”, om alla vanliga människor som går upp tidigt om morgonen för ännu en arbetsdag, förargade han Aftonbladets dåvarande kulturchef Åsa Linderborg. Han sjöng att medelklassen ”är bortglömda hjältar som bor mitt ibland oss/ utan bonuspaket och har inga konvertibler, vad jag vet/ De lever i en helt annan verklighet/ står för långsiktighet och stabilitet”.

Linderborg jämförde med Ulf Lundells ”Folket bygger landet” (1996) och ser i den en äkta klasskänsla som Tomas Ledin saknar. Linderborg drömmer i sin text öppet om revolutionen, och i det perspektivet förstår man att Tomas Ledin provocerar. Han skriver om det vanliga folk som den vänster som Åsa Linderborg representerar alltid har haft ett problematiskt förhållande till – de som inte drömmer om revolutionen utan om ett samhälle som ger tillräckligt många chanser så att de själva, med arbetsmoral och tur, kanske kan göra klassresan.

Det är dock en resa med stora mödor. Vardagens tärande mödor. Klockan som ringer i ottan. Blöta overaller. Busshållplatser. Falukorv igen. Liv där färgen koncentreras till några få, intensiva ögonblick.

Det är dessa intensiva ögonblick som flera av Tomas Ledins låtar handlar om. Som han sjunger i ”Just nu”: ”Han är trött på stan / Behöver ingenting / Det mest är sig likt, här runt omkring / Veckan kryper fram / Helgen springer förbi / Samma snack varje dag, om att jag är så fri / Just nu, vill jag leva, just nu / Just nu, vill jag känna, just nu!”

Människorna i hans låtar har insett att deras liv inte blev någon rockstjärnedröm, men att vardagen har sina ögonblick som glimrar till.

Just detta perspektiv präglar också hans älskade sommarlåtar som ”En dag på stranden” och ”Sommaren är kort”. Livet blir mer intensivt och sprudlande just denna dag för att ögonblicket är så kort, för att höstens väckarklocka redan är ställd på att ringa.

Nog finns det en berättelse i Tomas Ledins låttexter. Om än inte en berättelse som ryms i en romantisk komedi med Malin Åkerman. Men att filmen har premiär juldagen, den svenskaste av biohögtider med en publik som kanske bara ser en film på bio om året, känns väldigt Tomas Ledin.

Sedan åker man nöjd hem till radhuset igen, lägger sig tidigt för det är ju en dag imorgon också.