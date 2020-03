Tomas Izaias Englund: Nu slår alla våra småkommuner nya bottenrekord – städerna växer på landsbygdens bekostnad

Hur ska vi kunna vända Västernorrlands svaga befolkningsutveckling? Ja, det är en fråga som diskuterats sedan 1960-talet. Det var nämligen då som befolkningsutvecklingen började vända nedåt rejält efter de gyllene sågverksdecenniernas tidigare befolkningsboom.

Nu är vi dock ett relativt litet men återigen svagt växande län, med strax över 245 000 invånare – utspridda på en vidsträckt geografi – där de inomregionala skillnaderna börjar bli påtagliga. Uppemot fyra västernorrländska kommuner kan nämligen passera symboliska befolkningstal i år eller nästkommande år.

Det handlar om Sundsvall som ökar och ser ut att nå det magiska 100 000-märket. Detta samtidigt som Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Ånge ser ut att rusa mot nya bottennivåer i befolkningsstatistiken.

Timrå har redan hamnat under symboliska 18 000 i folkmängd och nu ser även Kramfors ut att sjunka till under nivån. Sollefteå riskerar att hamnar under 19 000-sträcket samtidigt som Härnösand riskerar att gå ned under 25 000 och lilla Ånge under 9 000-nivån.

Beträffande Örnsköldsvik står kommunen och stampar på runt 56 000 i folkmängd.

Den samlade bilden är minst sagt bekymmersam. Ännu värre blir det om man ser till de underliggande demografiska problemen. Intressant är därför att något nyansera bilden av Västernorrlands utsatta situation.

Visst stämmer det att Västernorrlands befolkningsutveckling är svag men faktum är att länet likafullt har överträffat de prognoser som gjordes för tio år sedan.

I exempelvis Arbetsförmedlingens framskrivning från 2010 så beräknas folkmängden i Västernorrland år 2020 uppgå till blott 239 500 invånare, vilket ju är något sämre än de 245 000 invånare länet nu kan stoltsera med. Detta samtidigt som de politiska förhoppningarna om en befolkning på närmare 250 000 invånare redan då ansågs som mycket naiva och aldrig togs på fullt allvar.

Möjligtvis är också en viss tillnyktring hos regionala makthavare en bidragande orsak till att det i dagsläget inte finns något fastställt befolkningsmål i siffror på länsnivå. Det är nämligen någonting som har diskuterats i de processer som föregått den nya regionala utvecklingsstrategin.

Att landa i en sådan slutsats är också logiskt utifrån det politiska resonemangsäktenskapet mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Region Västernorrland.

Genom att inte committa sig till en specifik befolkningssiffra så slipper majoriteten och regionrådet Glenn Nordlund (S) stå till svars för en svag regional utveckling. Men frågan är om det inte också handlar om just någon slags politisk uppgivenhet över de växande inomregionala skillnaderna som länet nu upplever?

Titeln på den regionala utvecklingsstrategin är nämligen "Ett Västernorrland".

Politiskt har länet aldrig varit mer splittrat.