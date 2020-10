Tomas Izaias Englund: Klart ingen vill bygga i Ö-vik om företagarna alltid måste tigga politikerna om lov

Turerna kring Nicklas Nybergs nedlagda projekt Örnboet aktualiserar frågan om hur mycket inflytande och beslutanderätt lokalpolitiker ska ha över byggande.

Det här är dessutom inte första gången Nyberg åker på pumpen efter att lokala opinioner har mobiliserats mot honom.

För några år sedan hade Nicklas Nyberg och arkitekten Gert Wingårdh långt gångna planer på att bygga ett 110 meter högt torn på Stora torget i Sundsvall. Ting1 i Örnsköldsvik skulle få sällskap av Torn1 i stenstaden, men även där backade politikerna från projektet efter protester i lokaltidningen.

Det är ingen slump att akronymen NIMBY "not in my back yard" är en väletablerad term hos byggherrar och att i stort sett varje villaägare kan peka ut en granne i området som säger nej till vartenda föreslaget byggprojekt som lanseras.

Politiskt finns det också en ganska klar uppfattning om att lokalpolitiker, särintressen och grannar har en hämmande effekt på bostadsbyggande. Sedan varierar det förstås en hel del om man tycker att den rådande ordningen är rättfärdigad eller ej. Men de flesta vill nog se reformer i någon mån.

Faktum är att bostadsfrågorna ständigt är under utredning från statsmakterna. Detta då det knappast finns något annat politikområde som är behäftat med fler så kallade målkonflikter.

Det ligger i sakens natur att så kallade insiders gärna inte ser nyetableringar som inskränker på deras närmiljö (personer som överklagar bygglov och detaljplaner är en tämligen homogen grupp). Samtidigt finns det övergripande mål om fler bostäder till en växande befolkning.

Nybyggnation aktualiserar också en rad andra orättvisor vad gäller resursfördelningen i samhället med kanske skolsegregering och utanförskap som de mest brännande frågorna.

Byggsituationen i Sverige är också tämligen schizofren vilket blir extra tydligt i ett län som Västernorrland. Här har vi kommuner som inte sett någon nämnvärd nyproduktion på decennier samtidigt som tillväxtområdena dras med svåra problem att förverkliga de önskemål som finns om nyproduktion.

Ställt på sin spets kan man också säga att bostäder är i första hand ett finansiellt instrument snarare än någons hem, om man ser saken ur ett samhällsperspektiv.

Bostadsbyggande kanske också är svårast för de mellanstora kommunerna som inte har den större stadens attraktivitet men samtidigt en viss efterfrågan.

Tyvärr har det skapats en situation där företagare måste lägga ned oerhörda resurser på att bearbeta kommunpolitiker och tjänstemän för att kunna driva sina projekt framåt.

I många fall, som exemplet Nyberg visar, har säkerligen utfallet blivit ett annat om påverkansarbetet bedrivits på ett mer robust sätt...

Givetvis är det tråkigt att konstatera att så kallad privilegiejakt ofta tycks vara en förutsättning för framgångsrikt entreprenörskap i sektorn.

Marknadskrafterna behöver frigöras från regelbördan.