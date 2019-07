Tomas Izaias Englund: Har du läst Socialdemokraternas affärsplan för Örnsköldsvik?

Under en kortare period på 00-talet drömde jag och hela min generation om att bli it-entreprenörer.

Snuskigt rika it-entreprenörer.

Tidningarna var nämligen fyllda med stora hjälteporträtt av häftiga snubbar som Jonas Birgersson och Johan Staël von Holstein.

Ja, alltså innan bubblan sprack, och allt gick åt helvete.

Detta påminns jag om efter att i tidningsarkivet ha gått igenom de senaste årens uttalanden från kommunalrådet Per Nylén (S) samtidigt som jag prokrastinerar med att läsa artiklar på Breakit: ”We got carried away och gjorde helt galna saker på den tiden. Jag sålde för flera 100 miljoner kronor och investerade blixtsnabbt i 35 internetbolag utan att knappt läsa affärsplanerna", säger Staël von Holstein i en intervju. (150606)

Attityden påminner om Socialdemokraterna under de glada etanolåren. Det parti som Nylén fick ärva var som Icon Medialabs. Men i stället för investerare är det nu väljare som borde göra en exit medan det fortfarande finns något värde kvar. Få torde –likt Holstein – ha läst den socialdemokratiska affärsplanen.

Det stora problemet för Per Nylén (S) är egentligen inte att S i Örnsköldsvik tappar runt tusen väljare varje val, utan att firman saknar bärande idéer mellan valen. Alltså det där viktiga innehållet under mandatperioden som brukar kallas för politik.

Några idéer om tillväxtfrämjande åtgärder presenteras aldrig

Kanske kommer detta tydligast till uttryck i socialdemokraternas budget och plan för de kommande åren. Portalformuleringen i dokumentet tycks vara: "Vi ska under mandatperioden lägga extra fokus på tillväxt – fler och expanderande företag ger fler invånare vilket ger förutsättningar att utveckla vår kärnverksamhet ytterligare." Några idéer om tillväxtfrämjande åtgärder presenteras aldrig.

Ska förverkliga 'högerpolitik'

Bortsett från det knepiga med att S ser företagande som ett medel i stället för ett mål i sig så behöver S konkret sakpolitik för att backa upp utfästelserna med. Att lägga lite "extra fokus" på tillväxtarbetet kan i praktiken inte enbart handla om att Socialdemokraterna ska förverkliga "högerpolitik". Detta enligt den överenskommelse med allianspartierna som gör att man kan fortsätta styra i kommunen i minoritet.

"Det handlar mycket om en attitydfråga mellan kommunen och företagen", sammanfattade Per Nylén (S) arbetet gentemot näringslivet under presskonferensen i april. Mer commitment än så visar han inte. Och den servettskiss till tiopunktsprogram som låg framför honom på podiet bar Anna-Britta Åkerlinds (C) fingeravtryck, och diskreta läppstift.

Krav på kommunala serviceåtaganden, tjänstegarantier och rimligare tillsynsavgifter är ju sådant som alliansföreträdare har tjatat om i decennier. Löften om att konkurrenspröva kommunala verksamheter är ju dessutom inte comme il faut inom arbetarekommunen.

Urvattnad socialliberalism

Därför kan man också tycka synd om de S-väljare som tror att deras röster leder till folkhemsbygget när de i praktiken legitimerar en urvattnad socialliberalism. Den socialdemokratiska förvaltningsmodellen handlar ju inte ens om att omfördela offentliga resurser till de mest behövande, utan om att erbjuda en skälig samhällsservice till minsta möjliga pris. Och nu ser man inte ens ut att klara av resultatkravet.

Den nya generationens heltidsarvoderade karriärpolitiker – Per Nylén, Anna-Belle Strömberg, Mikael Malmén, Anna Sundberg och Carolina Sondell – må vara socialdemokrater på pappret men kunde i praktiken lika gärna vara, tja, folkpartister? Vi pratar om ett utpräglat gäng pragmatiker som ännu inte vuxit in i rollerna.

Förstå mig rätt; det var menat som en komplimang. I grund och botten är det bra att Socialdemokraterna i Örnsköldsvik ser ut att bejaka en mittenorienterad och ideologilös politisk linje. Alternativet hade ju varit att de närmare sig Vänsterpartiet. Och någon måste ju ansvara för den otacksamma uppgiften att ägna sig åt systembevarande förvaltning.

Att det sedan innebär att S majoritetsställning i kommunen är allvarligt hotad tycks de inte ens inse.

Nästa val kommer sossebubblan att spricka.