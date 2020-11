Tomas Izaias Englund: Bedrövligt att strul i kommunen hämmar byggandet i Örnsköldsvik

Under en längre tid har det funnits ett bubblande missnöje med hur samhällsbyggnadsfrågor hanteras av Örnsköldsviks kommun.

Såväl privatpersoner som företagare har vittnat om hur deras ärenden har fallit mellan stolarna, har dragits i långbänk och hur de upplevt bristande service och bemötande.

En återkommande kritik är att man fått dubbla budskap från olika delar av kommunen. Det tycks alltså råda brist på samordning då revirpinkandet mellan förvaltningarna sätter käppar i hjulet för den som vill bygga.

Glädjande är därför att all denna kritik nu äntligen tycks ha tagit skruv. När (den kommunala) Demokratiutredningen nu har presenterat sitt förslag på en ny politiska organisation för kommunen så är viljeriktningen tydlig. Samhällsbyggnadsfrågorna ska nämligen knytas än närmare toppolitikerna i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

För första gången någonsin medger också kommunen att de har stora organisatoriska problem kopplade till framför allt planprocessen. Så här skriver man bland annat: "Tidigare har mark- och exploateringsområdet drivits av nyckelpersoner som arbetat i kommunen under lång tid. När dessa personer lämnade vid pensionsavgång blev det kunskaps- och kommunikationsglapp både på individuell och strukturell nivå för enheten samt samhällsbyggnadsprocessen i stort."

Man uppger även att "det har funnits personrelaterade svårigheter det senaste åren" och att det just varit svårt att rekrytera efterfrågad nyckelkompetens inom verksamhetsområdet.

Affärssekretessen tycks också vara ett problem för förvaltningsbyråkratin: "Ibland vill verksamheterna inte prata över myndighetsgränsen (förvaltningsgränsen) eftersom vissa ärenden är under sekretess i förtroende mot kunden. Detta medför att kunden kan bli lovad något som senare visar sig vara omöjligt att genomföra då viktig sakkunskap kommer in för sent i processen. Detta i sin tur leder till att förtroendet mellan kund och kommun bryts."

Dessutom uppger man att det saknas förståelse mellan verksamheternas för deras respektive uppdrag: "Olika professioner har olika perspektiv och ingångar, vilket i vissa fall lett till dåligt samspel både inom och utom respektive förvaltning."

Att medborgare och företagare har drabbas av kommunens interna problem när tjänstemännen "går i otakt" är helt uppenbart. Detta aktualiserades inte minst i fallet med Nicklas Nybergs projekt Örnboet, där delar av förvaltningen arbetade för att realiserade projektet (de närmast KS) samtidigt som andra närmast sökte skäl till att sänka projektet.

Därför är det givetvis bra att man nu försöker samordna samhällsbyggnadsfrågorna än mer. Även om det finns en övertro på den politiska styrningens förmåga att utveckla Örnsköldsvik.

Denna formulering är i sammanhanget illustrativ: "Till exempel har verksamheterna på samhällsbyggnadsförvaltningen längre avstånd till det politiska ledarskapet (kommunstyrelsen) vilket leder till att de inte har samma styrka och drivkraft att jobba mot visionen."

Betydelsen av politisk styrning ska varken överskattas eller underskattas. Men helt klart är det rätt att lägga samhällsbyggnadsfrågorna närmare den politiska ledningen.

Det innebär också att missnöjda medborgare och företagare enklare kan utkräva ett politiskt och personligt ansvar från kommunalråden i de fall där kommunen brister i service och handlingsförmåga.

Det kommer med andra ord bli svårare att säga nej till den som vill utveckla Örnsköldsvik.