Tomas Izaias Englund: Bara för att det är corona kan inte vården strunta i pappor och partners

Som en följd av hårdare restriktioner och skärpta allmänna råd så måste man ha en viss förståelse för att en rad mer eller mindre ogenomtänkta beslut kommer fattas initialt.

En rejäl dos ödmjukhet är också på sin plats i detta läge då många lokala beslutsfattare famlar i blindo när de ska tolka de emellanåt motsägelsefulla direktiven från statsmakterna och omsätta dem i praktiken.

Allt kommer inte att bli helt rätt till en början. Därför är det också viktigt att som ledare för en organisation snabbt kunna ändra enskilda ställningstaganden när det visar sig att besluten får oönskade negativa effekter eller blir alltför oproportionerliga i förhållande till begränsa den allmänna smittspridningen.

Ett tydligt sådant exempel är frågan om att partners inte får följa med på rutinultraljudet vid Örnsköldsviks sjukhus (från och med måndag 23 november).

"Smittspridningen ökar jättemycket och vi måste försöka bromsa den för att inte utsätta varandra för eventuell smitta", säger Susanne Forsman, enhetschef på BB/förlossningen. Men just detta måste betraktas som ett alltför slentrianmässigt uttalande där man inte vägt in den patientetiska dimensionen i beslutet.

Här behöver vården tänka till ett extra varv. Att begränsa närvaron vid rutinultraljudet kanske framstår som en liten fråga, eller en liten uppoffring för att hålla nere smittan, men faktum är att beslutet är betydligt mer etiskt tveksamt än att begränsa, säg, närvaron vid själva förlossningen.

Ja, för de flesta som väntar barn är rutinultraljudet en glädjestund när man för första gången får "se" sin bebis, och ta med sig ultraljudsbilder hem att visa för nära och kära. Men i vissa fall innebär screeningen det värsta tänkbara beskedet för den gravida, och ett stort trauma som kan lindras genom närvaro av en partner.

Det är under rutinultraljudet allvarliga avvikelser och dödsfall kan konstateras. Detta är också anledningen till varför syskon inte får närvara vid ultraljudet och skälet till varför just partners uppmuntras att närvara vid undersökningen.

Att rucka på den här ordningen med hänvisning till att hålla ned smittspridningen är oproportionerligt och borde vara föremål för prövning av patientetiska nämnden om inte verksamheten ändrar sig.

Det är ju dessutom inte bara den havande kvinnan som kan lida psykiskt dåligt av att ensam ta emot ett negativt besked under rutinultraljudet. Indirekt blir detta ännu en värdering av föräldraskapet från vården sida då det i de flesta fall är mannen som initialt stängs ute från den professionella krishanteringen vid exempelvis ett dödsbesked.

Givetvis är det så att även de som väntar barn måste vara beredda på att anpassa sig under den rådande pandemin. Men att införa begränsningar under just detta kritiska ögonblick i vårdkedjan är bara ogenomtänkt och onödigt.