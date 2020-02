Tomas Izaias Englund: Att låna pengar är snuskigt billigt – ändå vågar politikerna inte investera i Ö-vik

Under en bättre lunch på en av stadens restauranger så kom vi i sällskapet att prata om ett så pass udda ämne som hur man bäst går till väga för att utveckla ett lokalsamhälle som Örnsköldsvik.

Min tämligen nyliberala 50-örespoäng i samtalet var att det inte går att driva fram en positiv utveckling i kommunen på politisk väg, och att alla sådana försök är dömda att misslyckas. Min bordsgranne däremot såg betydligt större möjligheter med offentliga satsningar på allt från skolor till fritidsanläggningar för lånade pengar.

Han förespråkade nämligen ett offensivt investeringspaket i kommunen och huvudargumentet styrka går det helt klart inte att bortse från:

• Det är snusigt billigt för kommunen att låna. Därför kan och måste kommunen investera betydligt hårdare i lokalsamhället ifall man verkligen tror på sin egen vision för Örnsköldsvik.

Den kommunala visionen: "Örnsköldsvik år 2030 ska vara ett kreativt nav och en plats för 65 000 nyfikna med framtidstro”, är den ambitionsnivå kommun slagit fast och som kommunalrådet Per Nylén (S) ofta uttrycker i olika sammanhang.

Lånefesten: Om man verkligen tror på ett så pass orealistiskt befolkningsmål som 65 000 till 2030 så borde man – likt min ena samtalspart – förespråka ett hejdundrande investeringsprogram för Örnsköldsviks kommun.

Det finns ett bra ordspråk för det han ville förmedla till stadens makthavare: ”Put your money where your mouth is.”

► De långa räntorna är dessutom unikt billiga i nuläget. Den kommunala internbanken skulle kunna låna helt nya pengar och räntebinda hela det nya beloppet i 10 år till en total kostnad om 0,7 procent. Dessutom kommer vi från en period med negativa räntor.

► Från mitten av 2015 till början av 2019 fick kommunen till och med betalt för rörliga lån. Men i praktiken har man alltid haft en (marginell)lånekostnad för bland annat räntebindning.

► Örnsköldsviks kommun har sedan 2011 lyckats sänka kommunkoncernens låneskuld med över 1 miljard kronor ( 1 024 mkr).

► Kommunens investeringstakt och låneskuld ligger dock fortsatt över snittet för riket. 3 656 miljoner kronor var total finansiell skuld i kommunkoncernen vid årsskiftet.

Min poäng: I dagsläget finns det inga kommunpolitiker som är beredda att ta några risker – såväl politiska som finansiella – för att utveckla kommunen. Därav den förda finanspolitiken.

Därför ser vi heller inga rejäla offentliga satsningar i Örnsköldsvik.