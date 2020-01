Tog säsongens första seger i Sverigecupen och ny landslagsskytt från Anundsjö

I 21-skytten var inte bara snabb i spåret utan också mycket säker på skjutvallen. Med endast ett missat skott vann Johan Bergman tävlingen i konkurrens med bland annat några landslagsmeriterade skyttar.

Om det här kan leda till framtida landslagsuppdrag i IBU-cupen återstår att se. Vi vet att Johan Bergman fanns med i diskussionerna redan före jul men då blev han sjuk och missade den möjligheten. Kanske kan den här framgången bidra till att han så småningom får chansen i den blågula-dressen.

I 21 IF hade även framgångar på damsidan och det var genom systrarna Amanda och Johanna Nordkvist som tävlar i äldsta juniorklassen 20-22.

Syskonen fick till det riktigt bra i sprinttävlingen och båda sköt faktiskt fullt. Det resulterade till sist i en silverplats för Amanda medan Johanna missade pallen med mindre än sekunds marginal.

Ångermanlands andra skidskytteförening, Anundsjö, var också representerade och här lyfter vi fram Oskar Karlsson som i äldre juniorklassen noterades för två fjärdeplatser i Lima.

Det ska också poängteras att masstarten som inledde cuptävlingarna blev rena rama lotteriet på grund av väldigt svåra vindförhållanden.

Det här veckoslutet fortsätter IBU-cupen i Osrblie, Slovenien, vi har glada rapporter från den svenska landslagstruppen. Där finns nämligen två åkare från distriktet, en från I 21 IF och en från Anundsjö. Anna Hedström I 21 IF har vi berättat om tidigare och hon har varit ett säkert kort där hela säsongen. Nu kan vi också berätta om att Tilda Johansson, Anundsjö, får göra landslagsdebut i IBU-cupen. Tilda har som bekant övertygat enormt i Sverigecupen tidigare under säsongen och nu har hon välförtjänt belönats med en plats i landslagstruppen.

I A-landslaget som tävlar i världscupen i Oberhof är som vanligt Sebastian Samuelsson, I 21 IF, med i laget.