Tobias Forsberg om Modos tuffa start – talar ur egen erfarenhet: "Lätt att det börjar gå troll"

Under onsdagskvällen gör Tobias Forsberg debut som expert i Hockeyallsvenskan för C More.

I en intervju med Expressen berättar han om känslorna inför premiären – och ger samtidigt sin syn på Modos mardrömsstart.

– Jag vet ju från egen erfarenhet hur svårt det är som förväntat topplag när man får en tuff start, säger Forsberg.