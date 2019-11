Tjuvkik på årets julkalender: ”Kändistätt, sunkiga könsroller och ibland riktigt roligt” – Sofia Gustafsson hissar och dissar

Tomtevärlden, denna magiska plats som inte syns men som finns på Nordpolen, är hotad. Hotet kommer sig av att tomtekiten, ni vet lösskäggen med ett plastigt ansikte och hål för ögonen, inte lurar en enda unge. Barnen har slutat tro på tomten eftersom de ser att det är deras föräldrar som klär ut sig och spelar tomte, och när ingen längre tror på tomten så släcks ljusets lykta och tomtevärlden med den.

Här är det julgranar i varenda rum och julklappar ända in på toaletten

Medan denna insikt får tomtefar (Per Andersson) att bli självömkande och pepparkaksfrossande så tar hans båda barn, Julina och Julle som spelas av Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou och Elis Nyström, tag i problemet.

I intervjuer har manusförfattarna berättat att de saknat vintern och den juliga sättningen i de senaste årens julkalendrar – självaste julstämningen. Därför utspelar sig deras julkalender på Nordpolen och i tomtens eget pepparkakshushem. Här är det julgranar i vartenda rum och julklappar ända in på toaletten. Ändå kommer jag att tänka på den lilla flickans sång i Grinchen, ”Where are you christmas”, om den förlorade julstämningen när de vuxna bara tävlar i juldekorationer istället för att välkomna alla – även den elaka Grinchen – in i stadens julfirande. För även julpynt är bara pynt utan människor som åtminstone någon gång ibland pratar med varandra med värme i rösten. Och Nordpolens oändliga snölandskap ter sig mest skrämmande när det varken finns lekande barn, snölyktor eller ens fotspår i dem.

Snarare än en Bullerbyjul är årets julkalender mer inspirerad av komediserien The Office där tomten gör rollen som den inkompetenta och illa omtyckta chefen. Även i familjelivet är han mest en galjonsfigur som både barnen och tomtemor (Pernilla Wahlgren) visserligen försöker få på fötter igen, men mer för sin egen skull än av kärlek till varken honom eller julen – i sann The Office-anda med andra ord.

Är man ute efter mystik och vedsprakande eldstadsvärme ska man inte titta på årets julkalender

Det som däremot faktiskt minner om Bullerbyn är den tidsandans gammaldags könsroller. Med tomtemor som stöttar, bakar, täcker upp, kokar gröt och skyler över andras misstag – hela december igenom – utan att ens bli påtänkt som möjlig tomteersättare när hennes mansbebis till make, det vill säga tomten, självömkande drar sig undan allt ansvar.

Är man ute efter mystik och vedsprakande eldstadsvärme ska man inte titta på årets julkalender. Är man däremot ute efter snabba replikskiften, en hel del fina skådespelarinsatser (tomterådet är verkligen giganternas drabbning – men min personliga favorit är ändå kemin mellan Livscoachen Danielle Lama, spelad av Marie Robertson, och Julina) och skratt, då har man hittat hem.

”Panik i tomteverkstan”

SVT:s julkalender 2019, 1-24 december

Betyg: ++

► BÄST: Att flera av skämten verkligen är roliga och ett plus till julbocken också som faktiskt är lite otäck.

► SÄMST: De stereotypa rollerna som präglar allt från karaktärernas agerande till vilka skämt de har tilldelats.

Manus och regi: Fredde Granberg och Thomas Claesson

Tomtefamiljen: Per Andersson, Pernilla Wahlgren, Elis Nyström och Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou.

Rösten som Snögubben görs av Leif Andrée.

Tomterådet: Rolf Skoglund, Christina Schollin, Suzanne Reuter, Helge Skoog, Allan Svensson, Sven Melander, Katarina Ewerlöf.

Övriga roller: Marie Robertson, Malin Cederbladh, Marko ”Markoolio” Lehtosalo, Michael Lindgren, Maria Norha, Victor Beer med flera.