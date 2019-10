Tjuvarna fokuserade på guld – polisen vädjar om fler tips efter fräcka villainbrotten

Det var under söndagen som polisen fick in två larm om villainbrott. I båda fallen var husägarna bortresta. Första larmet noterades under söndagsförmiddagen efter att husägarna fått kännedom om vad som inträffat.

Det andra inbrottet kom till polisens kännedom under söndagskvällen och det var villaägarna själva som upptäckte brottet och anmälde det.

– Vi har ännu inte fått in någon detaljerad beskrivning över vad som har försvunnit i samband med inbrotten. Men det vi vet, och jag kan säga, är att de har stulit smycken och att de begränsat det till guldföremål.

– Andra smycken har man lämnat kvar och slutsatsen av det är att man vet vad som ska stjälas. Det är erfarna tjuvar, fortsätter Camilla Eriksson.