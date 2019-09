Timråtränarens krav inför tv-sända genrepet: "Det är all in från oss"

Läget i laget

Linus Nässén (rygg) rehabiliteringstränar fortfarande i Göteborg och Marcus Hardegård (axel) saknas fortfarande.

Sebastian Kaijser var förkyld tidigare i veckan, men var tillbaka på is under torsdagen, och han är ett frågetecken. I övrigt är alla tillgängliga och Victor Brattström väntas stå i Timråmålet. "Laget som vi kommer spela nu är nog rätt likt det vi kommer spela i premiären. Det kommer nog inte vara några större skillnader", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK.

– Skönt att det är sista träningsmatchen och vi vill få kvitton att det som vi har tränat på börjar sitta. Nu ska vi in i allvaret snart så nu borde vi se förbättringar i alla områden. Vi vill se att helheten fungerar och att vi är konsekventa i det spel vi ska spela. Stundtals har vi haft bra anfallsspel och stundtals bra försvarsspel, men vi har haft svårt att få ihop helheten hittills.

– Jag vill se att vi är aggressiva i vårt försvarsspel, att vi får stopp i spelet och att vi är i rätt positioner i egen zon, att vi får spelvändningar och har ett bra passningsspel där vi förflyttar pucken snabbt med kvalitet. Jag vill också se kampmomenten framför målet och vid sargerna och att vi är raka i vårt anfallsspel och inte spelar på utsidan där det är bekvämt. Man kan inte åka och tänka på att man inte ska bli skadad, då händer det ofta något. Det är bättre att gå in rejält och hårt. Björklöven spelar fysiskt också så det är all in från oss.

Notera att ...

... matchen mot Björklöven är Timrå IK:s sista inför premiären i Hockeyallsvenskan.

... Björklöven vann det senaste mötet i SCA-cupen med 2–1.

... Timrå IK vann första försäsongsmatchen mot Storhamar med 5–3, sedan har det blivit seger mot Almtuna (2–1), förlust mot Mora (2–4), förlust mot Björklöven (1–2), seger mot Modo (6–2) och förlust mot Modo (2–6)

... fredag 20 september spelar Timrå IK sin premiär i Hockeyallsvenskan, borta mot Vita Hästen.

Så följer du matchen

Sundsvalls Tidning sänder den på ST.nu, annars kan du se den på plats i arenan.