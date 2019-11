Timrås grundliga undersökning – tränaren scoutade nyförvärvet för flera år sedan: "Det har vi saknat"

Under söndagen presenterades Tobias Lindberg som Timrå IK:s senaste tillskott inför omstarten i Hockeyallsvenskan.

Klubben har gjort en grundlig undersökning av forwarden innan värvningen.

– Jag har känt hans agent sedan tidigare och pratat med honom ofta och jag har pratat med Håkan Åhlund (IK Oskarshamn) också när det inte slog väl ut under Lindbergs try out där, säger sportchefen Kent Norberg.

Vad har Åhlund sagt?

– Det stannar mellan oss, säger "Nubben".

Informationen från sportchefens kontakter avskräckte inte – dessutom har Timråtränaren Fredrik Andersson specialstuderat Tobias Lindberg för flera år sedan.

Då var Andersson scout för NHL-laget Buffalo Sabres – och Lindberg var en talangfull spelare med spetsegenskaper.

– Ja, jag har sett honom lite tidigare. Det är en spelare med otroligt bra fart och med den storleken och den farten som han hade så var han en intressant spelare under hans draftår. Det handlar om 10, 15 matcher jag såg honom det året när han skulle bli draftad, säger Fredrik Andersson.

Han fortsätter:

– Tobias har kanske inte hamnat i rätt miljö för att utvecklas så fort som många trodde att han skulle göra. Men jag tror ju att om man bara har tålamod och han får se vilken roll han ska göra så tror jag att det här kan vara en plattform för honom att ta nästa steg i karriären, han är stor och stark på pucken och kan skapa ytor åt andra.

Timråtränaren drar inte för stora växlar av de minnen han har från Lindbergs juniortid, men det är ändå en trygghet att ha en bild av nyförvärvet på förhand.

– Det är klart att det är skönt att veta vad man får, en skridskostark spelare med rätt så bra storlek vilket vi har vi saknat lite. Det är ett plus, sedan hade jag inte sett honom på många år heller under tiden där borta och det kan förändras mycket.

24-årige Lindberg har producerat poäng i AHL och dessutom noterats för två assist under sex NHL-matcher – och rapporterna som Timrå IK har fått från Nordamerika har varit positiva trots att det blivit många klubbyten för Lindberg.

– Vi har kollat och stämt av lite kring vad problemet varit där eftersom han inte tagit nästa steg. Det handlar mycket om att ha tränare som tror på en och hamna i rätt miljö och få de rätta chanserna där borta. Många har varit positiva ändå till det jobb han gör och att han tagit den roll som han fått. Det är ett plus eftersom vi pratar mycket om just rollerna.

Vad har Lindberg visat under hans första ispass med er?

– Han har visat just farten och han rätt så bra med puck och har bra spelförståelse. Farten och att han vinner mycket puckar i kampen kring sargen, det har man sett redan nu.

Kent Norberg igen:

– Jag har haft dialogen med Lindbergs agent en längre tid, men jag kände att jag ville ge den trupp som vi gick in i säsongen med tid. När både Linus Nässén och Oliwer Fjellström inte varit med under hösten så var vi två spelare kort och konkurrensen har inte varit tillräckligt stor, säger Nubben.

Nu när både Linus Nässén och Tobias Lindberg har anslutit till klubben så har Timråledningen märkt en reaktion från hela truppen direkt.

– Ja, man ser att många steppar upp, man blir lite orolig över sin plats och kör lite extra på träningen. Det blir bättre tempo och hela laget gynnas, det blir lite mer krigsvilja, säger Fredrik Andersson.