Timråpanelens svar efter halva serien – och oväntade utspelet: "Dahlén har underpresterat"

► Påstående 1: Jonathan Dahlén har underpresterat!

Adam Johansson: Take a chill pill, god damn it. Nej, Dahlén har inte varit sitt bästa jag (nu snackar jag prestation, inte poäng) under hösten, men det här visste vi ju alla om. Han lider fortfarande av fjolårssäsongen, framför allt fysiskt, och det var väntat att han inte skulle vara i toppform första 26 omgångarna. Det är snarare förvånande att han lyckats leverera poäng i den takt han gjort. Det är ruskigt imponerande.

Vi ska komma ihåg att Dahlén aldrig har varit en forward som driver spelet likt en center heller, han är en gubben-i-lådan-typ med en gudabenådad klubbteknik och finess. Därför är det rimligt att Dahlén kan falla ur vissa matcher och vara osynlig, men sedan blixtra till från ingenstans.

Dahlén varvar upp. Så sitt ned i båten. Jag tippade att han kommer landa på 66 poäng inför säsongen. Det står jag fast vid.

Eric Westlund: Ja, Jonathan Dahlén har underpresterat – om man ser till de senaste 10-15 matcherna. Det kan låta galet och säger kanske mest om vilka extremt stora förväntningar jag har på den här profilen. Är jag överraskad att det kommer en dipp? Nej, för Dahlén själv har varit öppen och ärlig med att det är en process som kommer att ta tid och att han ska vara som bäst till våren. Stjärnan lyste klart och starkt under inledningen och återkomsten blev precis så spektakulär som många hade hoppats på. Sedan sviktade formen både för Dahlén och Timrå IK-laget. Och sett till förväntningar, potential och säsongsinledningen så har det inte riktigt gått att känna igen Dahlén den senaste tiden. Självklart har han fortfarande gjort flera bra matcher, som mot Karlskoga och Björklöven förra veckan, men jag vill se ännu mer av Dahlén varje omgång framöver. Poängmässigt har han fortsatt ruskigt fin statistik, men spelmässigt känns det som att det finns mycket mer att hämta än det vi får se just nu. Det är positivt för Timrå.

Jennifer Engström: Nja. Poängmässigt har han levererat och han har förmågan att göra det oväntade och avgöra matcher.

Men det finns mer att hämta i honom.

Han behöver hitta en högre lägstanivå och komma bort ifrån stunderna då han kan vara totalt osynlig. I inledningen av säsongen såg han inte heller ut att vara i toppform fysiskt (trots sin leverans), men jag tror att han växer in i säsongen allt mer och kommer vara som bäst när det gäller.

TV: Se panelen plocka ut en "superfemma" med Timråspelarna som har utmärkt sig.

► Påstående 2: Det är galet av Timråledningen att spela målvakten Victor Brattström i 23 av 26 matcher!

Adam Johansson: Absolut. Med den här matchningen kommer "Bratten" landa på 46 (!) matcher i grundserien. Under sin första riktiga seniorsäsong. Det är helt orimligt. Snacka om att nöta ut sin förstemålvakt. Det är tydligt att Timrås tränarstab inte litar på andremålvakten Adam Ohre, för annars hade han vaktat kassen i betydligt fler matcher.

För att Brattström ska vara fräsch, mentalt som fysiskt, borde han vilas betydligt mer under andra halvan av säsongen för att han ska var i toppslag i slutet, när ett eventuellt kval stundar.

Eric Westlund: Nej, jag tycker att de gör helt rätt som satsar fullt ut på Brattström den här hösten. Det är precis det här som målvakten behöver för att ta nästa steg i sin utveckling. Ser man till prestationerna så har Victor Brattström absolut haft ett par tunga matcher under hösten, men totalt sett är det fullt godkänt. Jag trodde faktiskt att svackorna skulle kunna bli ännu djupare med tanke på att 22-åringen inte varit uttalad förstakeeper på seniornivå någon gång tidigare. Han är på övre halvan bland seriens målvakter statistiskt och med ett bättre försvarsspel från laget under seriens andra halva finns alla möjligheter att förbättra siffrorna. Konkurrenten Adam Ohre har gjort det bra när han har fått chansen, men Kovlandsprodukten kommer från flera säsonger i division 1 och behöver tid för att blir redo att spela många matcher i rad i Hockeyallsvenskan, enligt mig.

Jennifer Engström: Ja. Även om det sedan tidigare har varit uttalat att Brattström ska vara förstemålvakt så har han varit svajig i vissa matcher.

Då hade jag hellre sett Ohre mellan stolparna som avlastning, samtidigt som han då också kan vara mer förberedd för att behöva spela flera matcher i rad vid en eventuell skada på Brattström.

► Påstående 3: Timrå kan inte hävda sig i bäst av sju mot ett SHL-lag till våren!

Adam Johansson: Klart de kan. Om de skulle vinna ett SHL-kval är däremot en annan fråga. Vi är bara halvvägs in i säsongen och mycket kan fortfarande hända, både i Timrå och bottenlagen i SHL. Med tanke på att TIK bygger om, med en ung och oprövad spelarkärna, vore det logiskt om laget sammansvetsas ytterligare och tar kliv i sin utveckling ju längre säsongen lider. Jag tycker Timråfansens förväntningar stundtals varit snedvridna med tanke på att en degradering brukar slå hårt. Det är mer ofta än sällan vi ser lag braka ur SHL och rasa i den allsvenska tabellen året efter. Det har Timrå lyckats undvika. Laget har faktiskt tagit fler poäng hittills än när man gick upp 2018 och det är imponerande.

Sedan, den mentala aspekten i SHL-kval brukar vara avgörande. Lagen underifrån har en gigantisk fördel och lagen i högstaligan brukar tendera att svaja och vara i obalans. Då spelar det ingen roll att SHL-lagen har 20-30 miljoner mer i spelarbudget.

På tal om cash. Jag tror "Nubben" är sugen på minst en värvning till. Lyckas han med en under-säsongen-värvning kan det ge en push och boost i slutet av säsongen.

Eric Westlund: Nej, inte man utgår från det som laget har visat upp hittills. Högstanivån finns där för att kunna störa ett SHL-motstånd i någon match, men stabiliteten saknas för att klara en bäst av sju-serie. Försvarsspelet har sällan fungerat prickfritt och det krävs ännu mer av målvaktsspelet också. Dessutom behöver Timrå vässa sitt power play ytterligare och hitta tillbaka till målfarligheten som fanns i spelformen under inledningen. Det som däremot talar för Timrå är att 26 matcher återstår och laget har trots allt tagit tillräckligt med poäng för att vara med i toppstriden, vilket är en förutsättning för att supportrarna ens ska kunna fortsätta drömma om ett SHL-kval.

Jennifer Engström: Nej, inte om man ser hur det sett ut den senaste tiden. Timrå har en alldeles för ojämn nivå från match till match och måste hitta en högre lägstanivå om de ska kunna vinna en serie om sju matcher.

Men laget har kapacitet och om stjärnspelarna prickar formen och hittar tillbaka till sitt spel i power play, samtidigt som Brattström står på huvudet, då snackar vi SHL-chanser.

TV: Panelen tar ut fem spelare som kan bättre än de visat så här långt:

► Påstående 4: Tim Wahlgren är säsongens flopp i Timrå!

Adam Johansson: Flopp och flopp. Jag hade väntat och hoppats på mer efter Wahlgrens fina vår i Västervik och lovande försäsong, men precis som förra vintern har hösten varit ett enda mörker för Kramforssonen. Först skadad, sedan en oförklarlig självförtroende-dipp som vägrar släppa.

Hockeykvaliteterna finns där, men Wahlgren måste bli starkare mentalt. Det är hans odiskutabelt största utmaning.

Eric Westlund: Ja, han har haft det jobbigt. Centern hade visserligen ingen lysande säsong förra vintern heller, men försäsongen i Timrå IK lovade så mycket mer än det här. Då var Wahlgren Timrå IK:s skyttekung, med överlägsen marginal, och han såg ut att ha återfått det självförtroende han kanske saknat för att ta nästa steg. Då kom hjärnskakningen efter bara något byte i premiären och efter det har Tim Wahlgren inte varit sig lik. Två mål och en assist från Modo-värvningen så här långt är en besvikelse. Kan eleganta målet senast få det att släppa?

Jennifer Engström: Ja. Ser man till helheten så har Wahlgren underpresterat, både offensivt och defensivt. Har skapat och fått en hel del chanser framåt, men skärpan och självförtroendet har inte funnits där. Sedan att han skulle vara lika poängstark som på försäsongen, det kunde nog ingen tro.

► Påstående 5: Poängkungen Albin Lundin kommer spela SHL nästa säsong!

Adam Johansson: Givet. Har han inte redan skrivit på ett SHL-kontrakt lär han göra det inom de kommande månaderna.

Eric Westlund: Han kommer inte spela i Hockeyallsvenskan i alla fall, det finns inte en chans. Ska Timrå behålla den här killen så får de se till att gå upp. Samtidigt är det inte självklart att det blir SHL för Lundin. Poängproduktionen från centern gör honom intressant utomlands, och det kom tidigare under hösten uppgifter om uppvaktning från finländska klubbar. Där finns det pengar att tjäna, men jag är inte helt säkert på att Lundin prioriterar det. Den här 23-åringen både ser ut och pratar som en veteran som passerat 30-strecket – och valet att kliva ned i Hockeyallsvenskan för att få en stor roll trots SHL-spel förra säsongen var lika moget som lyckat.

Jennifer Engström: Ja, om det inte blir spel utomlands. Hockeyallsvenskan kan tacka Lundin för den här tiden. I rätt miljö är han för bra för ligan och kan även leverera i SHL.

► Påstående 6: Fredrik Andersson har kvaliteten för att leda Timrå IK till SHL igen!

Adam Johansson: Självklart. Har folk redan glömt våren 2018? HALLÅ!

Eric Westlund: Ja, Fredrik Andersson gjorde det 2018 och självklart är det möjligt att göra det igen. Jag gillar att Timrå IK valt att satsa på kontinuitet på ledarsidan och Fredrik Andersson har samlat på sig många erfarenheter under resans gång som kan bli ovärderliga vid en eventuell slutspelsserie eller ett kvalspel till våren. Hösten 2019 är ingen succé så här långt, men en topp fem-placering är mycket väl godkänt och vi har sett glimtar av något som känns spännande.

Jennifer Engström: Inte på egen hand. Han har kapacitet för att driva på ett lag och få ihop gruppen, men det krävs mer än så för att ett lag ska avancera. Speciellt i år när fler lag i Hockeyallsvenskan är bättre än för två säsonger sedan. Men med de ledare som finns vid hans sida, med ännu mer hockeykunskap, så har de tillsammans kvaliteterna.