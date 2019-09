Timråbacken till sjukhus efter smällen – missar mötet med Karlskrona: "Har blivit undersökt"

Matchen

Karlskrona HK–Timrå IK, Hockeyallsvenskan omgång 4.

NKT Arena Karlskrona, fredag 27 september, 19.00.

Läget i laget

Marcus Hardegård (axel) och Linus Nässén (rygg) saknas. Filip Lander klev av i slutet av matchen mot Tingsryd efter en smäll och han kommer inte till spel på fredagen.

– Det jag kan säga är att han fick en underkroppsskada och av den anledningen kommer han att missa morgondagens match med säkerhet. Vi hoppas att han är tillbaka snart, säger lagläkaren Christian Johansson på torsdagen.

Enligt uppgifter till Sundsvalls Tidning uppsökte Lander sjukhus efter matchen.

- Han har blivit undersökt, men vi vill inte gå in på några detaljer, säger Johansson.

Emil Berglund klev också av efter en tackling på onsdagen och kaptenen är ett frågetecken inför fredagen, beslut om spel tas på matchdagen. Tim Wahlgren som fick en hjärnskakning i premiären mot Vita Hästen och har missat de två senaste matcherna kommer att missa även Karlskronamötet.

– Det går bra för Tim. Tyvärr så kommer inte kunna spela i morgon även om vi hade hoppats att han skulle vara tillbaka, säger lagläkaren.

Victor Brattström väntas vakta målet.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi tränade under torsdagsförmiddagen här i Karlskrona och sedan fick spelarna eftermiddagen fri. Om Tingsrydsmatchen kan jag väl säga att det alltid är skönt att vinna, jag tycker att vi totalt sett kom ut på ett bra sätt och karaktären vi visar genom att vända 0-2 är det viktigaste.

- Karlskrona spelade bra i går och vann mot SSK, vi ska kolla mer på dem innan matchen och vi har ju några frågetecken på några spelare i laget. Det ska hur som helst blir kul att spel här nere igen, vi har ju bra minnen från Karlskrona så det är kul att komma tillbaka. Vi har fått en bra start som vi ska bygga vidare på och spelmässig har vi tagit små steg hela tiden.

Notera att …

… Timrå IK är fortfarande obesegrat och har åtta poäng precis som Björklöven efter tre matcher. Men Björklöven har bättre målskillnad och toppar därför tabellen före tvåan Timrå.

… Timrå IK är på road trip där första stoppet i onsdags innebar seger mot Tingsryd. Efter fredagens match mot Karlskrona möter Timrå Karlskoga i på söndag.

… Jonathan Dahlén är Hockeyallsvenskans poängkung så är långt med sina 8 poäng (3 mål och 5 assist) och Albin Lundin leder skytteligan med sina fyra mål.

... Karlskrona har inlett säsongen med två segrar och en förlust, senast blev det tre poäng mot Södertälje efter 4–1.

Så följer du matchen

Via tv-sändningen på C More Live eller vår liverapport på ST.nu.