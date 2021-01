Timråbacken avstängd i kvällens derby – junior ersätter Modocentern: "Möte i morgon"

Modo vann säsongens första derby mot Timrå men en annan snackis efteråt var knätacklingen som Léon Lerebäck delade ut på Modocentern Tobias Åhström i början av matchen.

Lerebäck fick två minuter för tripping, men i efterhand menade huvuddomaren Daniel Eriksson att domarna gjort en felbedömning och valde att anmäla backen till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.

Lagen möts som bekant redan på måndagskvällen igen, men något beslut om eventuell påföljd för Lerebäck hinner inte tas innan dess.

– Det kommer inget slutgiltigt besked idag, säger Alexander Ramsay som är ordförande i disciplinnämnden.

Det betyder dock inte att Timråbacken kan komma till spel i returen.

– Nej, han är avstängd under utredning. Vi kommer att ha ett möte om honom i morgon (läs: på tisdagen), säger Ramsay.

Inte heller Tobias Åhström kommer till spel efter incidenten. Han behandlades under matchen och kollades upp även på måndagen. Exakt vilken status han har är inte känt, men centern ingår inte i Modos laguppställning de närmaste matcherna.

– Han kommer inte vara tillgänglig i närtid, säger Modotränaren Pär Styf till klubbens hemsida.

Modo lyfter in junioren Oscar Nordin för att fylla forwardsplatserna och tidigare under måndagen stod det också klart att klubben lånar in backen Fredrik Styrman från SHL-laget Luleå.