Timrå IK startar sin bortaturné med en tuff duell mot Tingsryd: "Vi vill ha lite bättre fart"

Matchen

Onsdag (19.00): Tingsryds AIF–Timrå IK, Nelson Garden Arena.

Läget i laget

Marcus Hardegård (axel) fortsätter sin rehabilitering och har några veckor kvar. Linus Nässén är fortfarande i Göteborg och återhämtar sig från sin ryggskada. Tim Wahlgren fick en hjärnskakning i premiären mot Vita Hästen och har inte spelat sedan dess. Men han följer med laget på turnén. "Mycket talar för att han kan vara tillgänlig på fredag", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK: "Tingsryd är tuffa och har också startat serien bra. De hade åtta raka segrar på försäsongen och det kommer att bli en jobbig uppgift, men vi vet att vi är ett bra lag, med bra självförtroende. Kan vi få till lite bättre fart i vårt spel ska vi kunna utmana dem."

Notera att ...

... det är två lag med samma facit som möts i Nelson Garden Arena Tingsryd och Timrå har fem av sex möjliga poäng så här långt. Tingsryd inledde med att slå Kristianstad efter förlängning och fyllde på med en 6–4-seger mot Vita Hästen. Timrå har 4–3 mot Vita Hästen och 3–2 (efter straffar) mot Södertälje.

... Jonathan Dahlén är poängmässigt vassast i Timrå med 5 (3+2) så här långt. I Tingsryd har Jakob Heljemo startat starkast med 3 (2+1).

... matchen mot Tingsryd är den första på Timrås road trip. Efter det väntar ett fredagsmöte med Karlskrona och en söndagsmatiné mot Karlskoga.

Så följer du matchen

Matchen sänds på C More Live 2, annars kan du följa den via vår liverapportering på ST.nu.