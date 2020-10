Timrå IK:s nederlag – utan poäng efter sömnpiller i Tingsryd

Den första perioden blir nog knappast utsedd till en av de mer underhållande i hockeyhistorien; korta anfall från båda lagen kombinerat med ganska ostrukturerat spel och lojt gruff i sarghörnen. Det säger rätt mycket att Jesper Boqvists läge, några meter in i offensiv zon, med cirka fem sekunder kvar var det mest upphetsande som skedde.

Mittenakten hade fler chanser de första minuterna än hela den första perioden. Gästande Timrå IK kom ut starkt (de hade spel i numerärt överläge) och hade flera riktigt högkalibriga chanser, bland annat en där Jens Lööke fick öppet mål och en annan där Marcus Hardegård fick stå ensam framför slottet och måtta skott i flera sekunder – dock utan något nätrassel.

Sedan föll matchen tillbaka i samma rytm, som dock kom att ge ett livstecken med fem minuter kvar av perioden då Anton Svensson – några sekunder in i numerärt överläge – hittade glipan mellan Adam Ohres benskydd och genom det gav hemmalaget ledningen.

Innan perioden var över hann dock Timrå IK bjuda tillbaka.

I slutet av ett två minuter långt numerärt överläge, där Timrå IK skapade flertalet fina chanser, lyckades Jesper Boqvist fösa pucken – via hemmalagets Albin Johanssons skridsko – in in mål. Sebastian Hartmann noterades för framspelningen.

Med åtta minuter kvar av den tredje perioden, minuterna dessförinnan var i klass med den första perioden, tog hemmalaget återigen ledningen. Efter ett riktigt fint anfall var det Filip Cederqvist som till slut störtade in pucken med sin skridsko, ett mål som inte godkändes förrän efter videogranskning.

Med drygt tre minuter kvar tog Timrå-tränaren Fredrik Andersson ut Adam Ohre och effekten blev rejäl. Timrå IK skapade chans efter chans, och fick dessutom en utvisning med sig, men detta var en kväll där pucken inte ville gå in.

Åtminstone inte för Timrå.

För i spel sex mot fyra skickade Rasmus Bengtsson pucken från egen zon, och den gled sakta – via stolpen – in i den tomma Timrå-kassen.

I och med resultatet inledde Timrå IK sin bortaturné med en förlust och härnäst beger sig laget till Norrköping för match mot Vita Hästen på fredag.

Matchens märkligaste

Timrå IK:s 1–1-kvittering kan mycket väl bli en utmanare till kategorin "lösaste skottet från viss distans som gick in i mål" den här säsongen. Boqvists skott var egentligen rejält misslyckat men tack vare en för hemmalaget oturlig styrning gled pucken retsamt förbi Andreas Ljunggren i TAIF-kassen.

Matchens mekanikfel

Det började tidigt i matchen med att en sarg trilskades men efter en styrkedemonstration av domaren löste sig situationen. Klurigare blev det när den tredje perioden skulle starta, då krävdes en vaktmästare, ett par domare och ett antal nyfikna arbetsledare i form av spelare från respektive lag för att få till en sargkant som inte ville sitta på plats. Men till slut kunde den tredje perioden ta vid, rätt många minuter försenad.

Timrå IK:s tre bästa

1. Per Svensson.

Det är lätt att tro att backbjässen är just bara det: En stor och stabil back. Men Svensson har ett riktigt bra spelsinne och teknik nog att utföra till synes enkla – men bra – passningar. Och det är just att göra det enkla som är svårt ibland, och han gör det om och om igen. Smålänningen kommer att bli oerhört nyttig för Timrå IK under den här säsongen.

2. Morten Madsen.

En av få Timråspelare som kommer undan med ett acceptabelt omdöme åtminstone, även om han verkligen inte glänste. Hade han ställt in siktet rätt hade det kunnat bli ett mål denna kväll.

3. Sebastian Hartmann.

Kommer in på listan framför allt för bra spel i power play, speciellt i det sista – när Timrå IK jagade kvitteringen – där han styrde och la upp pucken på lagkamrat efter lagkamrat. Men de steppade inte upp och fick in pucken, hur mycket de än försökte.

Tingsryd AIF–Timrå IK 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Första perioden: -

Andra perioden: 1–0 (14.39) Anton Svensson (Rasmus Bengtsson, David Gustafsson), 1–1 (18.24) Jesper Boqvist (Albin Lundin, Jens Lööke).

Tredje perioden: 2–1 (11.56) Filip Cederqvist (Jakob Heljemo), 3–1 (19.09) Rasmus Bengtsson.

Skott: 24–36 (8–7, 9–13, 7–16)

Utvisningar, TAIF: 5x2 TIK: 5x2

Domare: Alexander Österberg, Andé Hiljanen. Publik: 50.