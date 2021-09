Timrå IK:s imponerande vändning när de slog Luleå – med hemmapublikens dån i ryggen

Efter ett längre matchuppehåll var Timrå IK i gång igen. Den stora förlusten hemma mot Växjö följdes med ny hemmamatch, den här gången mot Luleå inför restriktionsfria läktare.

En viktig match dessutom, i den fjärde omgången, då lagen på förhand låg på samma poäng i botten av tabellen.

Inför en dånande hemmaläktare var det även Timrå som inledde starkt. Hemmalaget förde spelet, tog de flesta avsluten – och gjorde även första målet. Ett skott av Joey LaLeggia styrdes in av Robin Alvarez och 1–0 var ett faktum i minut 11.30.

Jublet hann dock knappt lägga sig innan den byttes ut till besvikelse. Knappt halva minuten senare tilldömdes nämligen Luleå en straff som Linus Omark tog och förvaltade. 1–1 på tavlan, vilket även var ställningen efter den första perioden. Trots att Timrås Ty Rattie prickade ramen i slutsekunderna av perioden.

Den andra perioden började dock sämre för Timrå – med ett bakslag direkt. Blott några minuter in i perioden stod Timrås målvakt Sami Rajaniemi och backen Nolan Zajac för en kombinerad tabbe bakom egna målet och Luleå kunde sno åt sig pucken.

1–2-målskytt blev Linus Fröberg efter att han därefter dragit Rajaniemi och rullat in pucken i öppen kasse. 1–3 kom sedan av bara farten sex minuter senare, i den 30:e matchminuten, av Brendan Shinnimin.

Men Timrå gav inte upp för det. Med några minuter kvar av perioden tryckte Jacob Blomqvist klockrent pucken upp i nätet och gav publiken hopp igen.

Det hoppet fick även gehör. I den 55:e minuten dundrade Per Svensson in 3–3 från distans – och i den 58:e tryckte Rattie in 4–3 i nättaket.

Punkten satte sedan Blomqvist i öppet mål.

Timrå vände, vann – och hemmapubliken njöt.

Matchens decibelhöjning

... gav hemmajublet vid Timrås mål – framför allt de tre målen i sista perioden. Den restriktionsfria publiken har saknats i NHC Arena och skillnaden nu jämfört med då var markant.

Matchens onödigaste

... var kommunikationstabben mellan Rajaniemi och Zajac bakom det egna målet. Strax innan hade Timrå haft spel fem mot tre, utan att få in pucken. I stället gick Luleå upp i ledning efter att Timrås nämnda duo schabblat bakom egen kasse.

Matchens bästa Timråspelare

1. Hemmapubliken

Höll i gång matchen igenom och bar fram laget till segern i den tredje perioden. Timrå IK vann perioden med 3–0 men supportrarna var de som vann matchen.

2. Jacob Blomqvist

Två mål, en assist. Blomqvist var Timrås stora poängspelare mot Luleå. Extremt nyttig och en jobbig spelare att möta för motståndarna då han aldrig någonsin ger upp.

3. Morten Madsen

Dansken stod för en näst intill perfekt prestation i box play-spelet och offrade sig hänsyslöst och gav 130 procent varje byte. Han kanske inte blir den mest poängproducerande spelaren i vinter, men hans sätt att ta sig an sin roll är imponerande.

Matchen

Timrå IK–Luleå HF 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)

Första perioden: 1–0 (11.30) Robin Alvarez (Joey LaLeggia, Nolan Zajac), 1–1 (12.03) Linus Omark (straff).

Andra perioden: 1– 2 (23.39) Linus Fröberg (Linus Omark), 1– 3 (29.25) Brendan Shinnimin (Jonas Berglund, Konstantin Komarek), 2–3 (37.29) Jacob Blomqvist (Jens Lööke, Albin Lundin).

Tredje perioden: 3–3 (54.19) Per Svensson (Jacob Olofsson, Jacob Blomqvist), 4–3 (57.02) Ty Rattie (Robin Hanzl, Jacob Blomqvist), 5–3 (58.21) Jacob Blomqvist.

Skott: 29–28 (13–8, 10–13, 6–7)

Utvisningar, TIK: 1x20, 1x5, 4x2. LHF: 6x2.

Domare: Andreas Harnebring, Johan Nordlöf. Publik: 4 410.