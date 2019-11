Timrå IK nollat på hemmaisen – förlorade klart mot Karlskrona: "Väldigt blekt"

Timrå IK hamnade i underläge efter knappa kvarten i den första perioden, då åkte Viktor Liljegren ifrån Timrås backar och via ett lågt avslut fick han in pucken under Victor Brattström. Extra tung för Timrå med tanke på att laget hade tekning i offensiv zon bara sekunder före.

I andra utökades gästernas ledning, då sköt Daniel Norbe från blålinjen och Timråmålvakten Brattström var helt skymd och såg inte pucken innan den låg i nätet. 0–2-målet kom efter drygt 16 minuters spel i andra.

Ett för dagen blekt Timrå IK fick sedan se Karlskrona göra sitt tredje mål i sista perioden – i box play. Då gjorde gästerna en snabb spelvändning och via en retur kunde Axel Lindström sätta 0–3. Timrå tog ut målvakten sista fyra minuterna, men kunde inte få hål på Tanner Jaillet som ofta hade fri sikt i KHK-målet när avsluten kom.

Skottstatistiken vann Timrå med klara 38–15 – men till absolut ingen nytta. Karlskrona vann och tog tre sköna poäng inför landslagsuppehållet som nu väntar.

Matchens tre bästa Timråspelare

1. Morten Madsen

Kämpade slet och gjorde vad han kunde för att sätta sin prägel på matchen, stabil defensivt och arbetsinsatsen räcker för att toppa listan den här gången.

2. Emil Berglund

Precis som kedjekamraten under inledningen så gjorde Emil Berglund en godkänd arbetsinsats. I ett för dagen svagt Timrå.

3. Sebastian Hartmann

Försökte och var kanske Timrås största offensiva hot, i svag konkurrens.

Matchens ...

Oväntade

Timrå IK kom ut till matchen i sitt vita bortaställ. Anledningen var att Karlskrona hade sitt bortaställ på sig, men eftersom det är svart så blev det för likt Timrås mörkröda hemmatröja. Med tanke på att Timrå hade sitt vita ställ tillgängligt så fick hemmalaget snällt byta färg.

Matchens ...

Bottennotering

Timrå IK har ett av seriens bästa publiksnitt, inför matchen mot Karlskrona låg det på 3188 och bara Björklöven hade bättre. På söndagseftermiddagen blev det dock säsongens lägsta publiksiffra för Timrå när 2655 åskådare dök upp till NHK Arena. Den spel- och resultatmässiga svackan de senaste veckorna har har antagligen inte gjort det lättare att locka publik till hallen. Söndagens insats var inte heller någon bra reklam, ett väldigt blekt Timrålag såg uppgivet ut långa stunder.

Matchfakta

Timrå IK–Karlskrona HK 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (14.57) Viktor Liljegren (Jesper Persson)

Andra perioden: 0–2 (16.12) Daniel Norbe (Linus Karlsson).

Tredje perioden: 0–3 (12.43) Axel Lindström (Lukas Enqvist, Ludvig Jardeskog)

Skott: 38–15 (11–5, 8–7, 19–3)

Utvisningar; TIK: 1x2. KHK: 2x2.

Domare: Hampus Springare, David Bergman.

Publik: 2655.