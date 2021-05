Timrå IK klart för SHL efter uppvisning hemma i NHC Arena: "Maximala insatser"

Det hann gå knappt en minut innan hemmalagets kapten Jonathan Dahlén gjorde det han gjort så många gånger tidigare i grundserien och i slutspelet: Mål.

Framspelad av Albin Lundin hittade Dahlén från slottet en lucka bakom Kevin Poulin och drömstarten var ett faktum.

Och det blev ett mål som satte an tonen.

2–0 kom drygt 2,5 minut senare efter att Erik Walli Walterholm fått en passning i luften som han helt enkelt drog in i krysset – på volley. I samband med situationen skadades dessutom viktige Björklöven-målvakten Kevin Poulin som tvingades att lämna matchen.

Timrå fortsatte att tokdominera den första perioden och det tredje målet hängde i luften mest hela tiden.

Björklöven noterades för sitt första skott på mål med ett par minuter kvar av den första perioden, då hade Timrå redan hunnit avlossa 16. Och dessutom haft tre puckar i virket.

I den andra perioden klev Björklöven upp ett snäpp i sin intensitet dock utan att skapa något av värde. I stället utökade Timrå sin ledning till 3–0 efter att Jonathan Dahlén åkt slalom genom Björklövens försvar och sedan backhandpassat Albin Lundin som enkelt kunde skyffla in trissan.

Några minuter senare utökade Erik Walli Walterholm till 4–0 efter en teknisk uppvisning, och ett avslut som träffade Isak Mantlers benskydd och sedan gick in över målvakten i en båge.

5–0-målet var helt och hållet Albin Carlsons. Backen snodde pucken på egen blå, åkte helt sonika in i Lövens zon och pricksköt ett dragskott i Mantlers vänstra stolpe. Detta dessutom i spel i numerärt underläge.

De avslutande 20 minuterna blev en transportsträcka på väg mot avancemanget till finrummet inom svensk ishockey.

Timrå IK såg till att ligga säkert och inte släppa till någonting och valde att inte gå på särskilt många offensiva räder.

Till slut slutade matchen 5–0 och med det är Timrå IK klart för SHL nästa säsong. Efter den inledande förlusten i finalserien tog Timrå IK fyra raka segrar i överlägsen stil.

► Matchens hederspris

Vi på ST-sporten uppskattar supporterskap. De ser till att det blir liv på läktaren och skänker stämning och känslor åt matcherna. Därför dedikerar vi ännu en gång några spaltcentimeter åt de åtta supportrar som släpptes in i arenan. De höll i riktigt bra matchen igenom och vi hoppas att de sponsras en påse halstabletter var av Timrå IK.

► Matchens tråkiga verklighetspris

Får coronapandemin som har gjort att bara åtta personer kunde vara på plats i arenan. Situationen är som den är, det vet vi sedan länge. Men för oss som har upplevt ett fullsatt NHC Arena i lägen där mycket står på spel, vet hur mycket publiken saknades. Det är inte högljutt med gemener, utan det är HÖGLJUTT med versaler och ett antal utropstecken.

► Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Jonathan Dahlén, forward.

Som han har klivit fram, kapten Dahlén. Lite svajig emellanåt i kvarts- och semifinalmatcherna, men han har hela tiden trott på sig själv och sitt lag vilket har smittat av sig till hela truppen. I finalserien mot Björklöven stod han för maximala insatser match efter annan och visade varför han är Hockeyallsvenskans bäste spelare.

2. Per Svensson, back.

Backbjässen med det mäktiga skägget var ett monster i försvaret i den femte matchen mot Björklöven. Han spelar aldrig fult utan mest bara väldigt hårt och det är något han gjort under hela säsongen. Högprioriterad för Kent "Nubben" Norberg att få behålla i SHL.

3. Erik Walli Walterholm, forward.

En av de spelare som utvecklats mest i Timrå IK under året och under onsdagskvällen var han en av planens giganter. Bra arbete över hela banan men det är för hans båda mål han kliver in på listan.

► Matchen

Timrå IK–Björklöven 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (01.12) Jonathan Dahlén (Albin Lundin), 2–0 (03.54) Erik Walli Walterholm (Jacob Blomqvist, Patrick Wierchioch).

Andra perioden: 3–0 (27.05) Albin Lundin (Jonathan Dahlén), 4–0 (28.37) Erik Walli Walterholm (Jacob Blomqvist), 5–0 (31.03) Albin Carlson, spel fyra mot fem.

Tredje perioden: -.

Utvisningar, TIK: 3x2. IFB: 5x2.

Skott: 40–11 (16–1, 11–6, 12–4).

Domare: Daniel Wessner och Jimmy Dahmén. Publik: 8.

► Betygen

Betygsskala:

5: SHL-klass.

Målvakter:

Jacob Johansson, 5

Adam Ohre, 5

Backar:

Per Svensson, 5

Filip Westerlund, 5

Albin Carlson, 5

Marcus Hardegård, 5

Patrick Wiercioch, 5

Alexander Lindelöf, 5

Jakob Ragnarsson, 5

Forwards:

Jonathan Dahlén, 5

Albin Lundin, 5

Jens Lööke, 5

Viktor Lodin, 5

Christopher Liljewall, 5

Jacob Olofsson, 5

Morten Madsen, 5

Jakob Blomqvist, 5

Erik Walli Walterholm, 5

Johan Lindholm, 5

Jeremy Boyce, 5

Hugo Reinhardt, 5

William Nilsson Ignberg, 5

► Nästa match

Lördag 11 september: IK Oskarshamn–Timrå IK (BeGe Hockey Center).