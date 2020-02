Timrå IK ber Sture om ursäkt för vissa supportrars uppförande: "Inte okej på något sätt"

Efter SM-guld, OS-brons och 58 år i Modo AIK/Hockeys tjänst skulle Sture Andersson få sin ytterst välförtjänta förtjänstfana, och han fick den i samband med Modos derby mot Timrå.

Men själva ceremonin stördes från det att den inleddes med tal av Modos styrelseledamot Mikaela Brandberg fram tills den avlutades med att Stures fana hissades upp i Fjällräven Centers tak.

Och de som försökte förstöra festen var en rätt stor klick Timrå-supportrar på ståplats.

Ett beteende som kritiserades av många, däribland Timrås ordförande Lars Backlund.

– Det här var inte okej på något sätt och vi tar naturligtvis avstånd från det här agerandet, säger Backlund och fortsätter:

– Jag är just på väg att ringa upp Sture och be om ursäkt å Timrå IK:s vägnar. Jag lider med Sture som själv valt just den här matchen och det är stort för Timrå att han väljer oss och han hedrade också "Lill-Strimma".

Lars Backlund är som sagt besviken på vissa personer i Timrå-klacken som inte kunde hålla tyst och han pratar om respekt.

– I min värld ska man kunna hylla de som gjort stora insatser för svensk hockey, oavsett vilken klubbtillhörighet det handlar om. I det här fallet tror jag att det handlar om ungdomligt oförstånd, de förstår inte bättre.

Kommer ni att agera på något sätt?

– Vi kommer att släppa ett pressmeddelande senare under dagen (torsdag) och vi ska ha ett telefonmöte inom styrelsen där vi ska diskutera det som hände.

– Det är ju så att vissa har skämt ut sig och jag vill tro att det handlar om ungdomligt oförstånd och nu måste vi visa vad som är rätt och fel. Vi måste på ett pedagogiskt sätt visa att de gjort fel, säger Lars Backlund.

Även Modo Hockeys vd Johan Widebro är besviken över hur vissa Timrå-supportrar agerade under ceremonin.

– Det är bedrövligt. Det finns en oskriven regel om att man ska visa respekt vid sådana här tillfällen, säger Widebro.