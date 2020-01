Till helgen väntas full fart i Solbergsbacken – skotertävling och gästande artister: "Förväntar mig full sula och glädje"

Varje säsong anordnas tre Hillclimb-tävlingar i Solberg. På lördag är det dags för säsongens första.

– Vi börjar ovanligt tidigt i år på grund av att backen redan är körbar, berättar Micke (Mikael) Danielsson som driver Solbergsbacken.

Varje år det omkring ett 30-tal skoterförare som deltar i tävlingen som går till så att skoterförarna åker uppför slalombacken två och två. Sedan gör de om samma sak och varje förares mål är då att komma så nära sin förra tid som möjligt. De åtta killarna och de åtta tjejerna som är närmast sin tid plockas sedan ut och får chansen att göra upp om titlarna King of the hill och Queen of the hill.

Förutom den vanliga tävlingen kommer det även att hållas ett skoterlopp för barn.

– Det är inte att komma först som är det viktiga. Själva grejen för dem är att få vara med de stora, när de väl åker uppför backen brukar de sitta och prata med varandra, säger Danielsson och skrattar.

– Jag skulle tro att de flesta som besöker tävlingen kommer dit för att se barnen, fortsätter han.

Backen öppnar på förmiddagen och när klockan blir 14.00 stängs den för slalomåkare och skotertävlingen börjar. Tävlingen håller sedan på till och med 16-tiden innan backen öppnar igen.

Sedan är det dags för afterskoter. Inför det har Danielsson bokat ett riktigt kultband – nämligen Svenne Rubins.

– Vi har aldrig spelat i Solberg tidigare, men det är alltid roligt med ett nytt ställe. Vi har varit i Ö-vik men det är länge sedan nu, säger Lars Wanfors, kanske mer känd som Sven Rubin, bandets sångare.

Bandet med rötter i fjällen började spela i Sälen i mitten av 80-talet. Med låtar som "Långa bollar på Bengt" och "Folköl och dunkadunka" slog de igenom och kort därefter släppte de låten "En gammal Amazon" – som även den kom att bli en hit. Efter det har det blivit en rad populära låtar.

Vad är dina förväntningar inför kvällen?

– Det ser ju ut som att folk tycker det vi spelar är roligt, så jag förväntar mig full sula och glädje, säger Wanfors och skrattar.

Den som har planer på att bege sig till Solbergsbacken under lördagskvällen kan vara lugn – bandet i full uppslutning kommer spela en blandning av sina gamla hits. De ovan nämnda samt "Det var samma dag som brandstation brann ner" är några exempel.

– Vi har inte varit ute på någon spelning än i år, så vi är jättesugna på att komma dit. Och jag kan säga att vi kommer att spela mycket under kvällen!