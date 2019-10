Thomas Di Leva hyllar Örnsköldsviks vatten: "Måste vara skrattvatten"

Få artister har druckit så mycket vatten och skrattat så mycket på scen som Thomas Di Leva gjorde i Örnsköldsvik under söndagen.

– Det är jättegott vatten. Nu är ni dubbelt så många. Wow vilka färger. Är det här stadens hemlighet? Det måste vara skrattvatten, det går inte att sluta skratta, utbrast Di Leva efter att ha druckit ur sin termos oräkneliga gånger.

Det är tredje årgången av turnén "Hjärtat vinner alltid" och allt mellan köpcenter, drömmar om tröjor, fåfänga, frihet och mobiltelefoner avhandlades under den närmare två timmar långa föreställningen.

Mellan allt skratt och utsvävningar bjöds det även på sång och musik i toppklass. Tillsammans med Anders Lundström och kören All for one gospel uppstod en stämning som nästan gick att ta på i Örnsköldsviks kyrka.

Publiken på runt 300 personer fick ta del av ett rejält smörgåsbord ur Thomas Di Levas sångarkiv med både nytt och gammalt som "Ingen kan köpa livet", "Vad är frihet" och den rykande färska "Men in black".

– Nu har myntet ramlat ner i skallen. Ni är inte människor. Nu vet jag var jag hamnat, det är superhjältarnas årliga maskerad och ni har verkligen lyckats klä ut er till människor, säger Thomas Di Leva 90 minuter in i föreställningen.

– I den här lilla staden i den här evigheten vi haft i kväll har vi lärt känna varandra så mycket bättre. Jag skulle kunna knacka på hos vem som helst av er och fråga efter mjöl. Eller ni hos mig. I kväll finns inga vi eller dom. Det finns bara vi och varandra.

Några som sett Di Leva flera gånger live är kompisarna Marina K Lundgren från Örnsköldsvik och Helene Viberg från Gimåt.

De båda var nöjd med kvällens konsert.

– Det var superbra. Allt är bra med honom, det går inte att sätta ord på. Han är speciell, det är det jag gillar. Jag gillar de som inte är som alla andra, säger Helene Viberg.

Att det blir en massa extra utöver musiken är något de båda fastnat för.

– Det han säger är speciellt. Det går inte att beskriva, men det stämmer. Det är mycket kloka ord, säger Marina K Lundgren.