The Ark gör comeback efter år av väntan – spelar i Höga Kusten: "Den mest stjärnfyllda sommaren på Skuleberget"

Fredric Wedin och Naturscen Skuleberget fortsätter att släppa starka kort till sommarens konserter. Det har varit en fin start på året för verkställande byråns Fredric Wedin och Skuleberget som tidigare i år tog emot den prestigefyllda utmärkelsen "Årets konsertplats". Sedan dess har artistsläppen också avlöst varandra.

Humorkalaset den 28 juni, The Ark den 11 juli, Diggiloo den 17 juli, Ulf Lundell den 24 juli och Veronica Maggio den 25 juli. Så ser sommaren ut, just nu.

– Vi har minst en grej kvar som jag väntar på klartecken på att få gå ut med, säger Fredric Wedin.

Fansen har väntat i många år på en comeback, och under torsdagen tillkännager The Ark sin comeback. Bandet är tillbaka nästan tio är efter att ha gjort sin avskedsturné som avslutades under en bejublad show på Gröna Lund i Stockholm i september 2011. Nu ska bandet tillbaka upp på de stora scenerna igen.

– Jag tror att Veronica Maggio och The Ark kommer vara de två konserter som lockar störst publik till naturscenen i sommar, säger Fredric Wedin.

Den 11 juli är det alltså dags för The Ark att uppträda på naturscenen vid Skuleberget.

– Jag har haft förmånen att boka Ola som soloartist ett par gånger och jag måste säga att han alltid är ett facit för en lyckad kväll. The Ark har alltid gått sin egen väg, och det är säkert många runt om som slitit sitt hår över att allt kanske inte gjorts "by the book", säger Fredric Wedin.

Hur känner du kring den stjärnfyllda sommaren vid Skuleberget?

– Jag är väldig stolt över att få ett erkännande på riksnivå genom utmärkelsen ”Årets konsertplats”. Det har också lokalt blivit ett rejält uppsving då många känner en stolthet över naturscenen och Höga Kusten, vilket är väldigt roligt, säger Fredric Wedin.

Under gårdagen berättade Allehanda att sommarens dragplåster kan innebära att det blir ett nytt publikrekord vid naturscenen till sommaren. Aldrig tidigare har så många nationellt stora namn bokats upp för spelningar vid Skuleberget.

– Sett till antalet stjärnor som besöker oss, så är det den mest stjärnfyllda på Skuleberget genom tiderna, säger Fredric Wedin.