Tele2 om flyttbeskedet – lämnar Härnösand efter 20 år: "Vill samla all kompetens"

Efter 20 år i Härnösand väljer nu Tele2 att flytta all sin verksamhet till Sundsvall nästa år.

Ett besked som är omtumlande då Tele2 är den största privata arbetsgivaren i Härnösand.

– Vi gör det här för att samla all kompetens under samma tak, säger Magnus Klaar, ansvarig kundservice Tele2 Sverige.