Teamet i Ö-vik stöttar de obotligt sjuka: "Samarbetet är oerhört viktigt"

Verksamheten i PRIS-teamet (palliativ rådgivning, information och stöd) har funnits i Örnsköldsvik i cirka 15 år enligt Carina Falk. Men verksamheten har sett lite olika ut under åren. Det har lagts ner under en tid för att senare startas om igen. Tidigare har det förekommit hembesök, just nu finns det inte.

Detta är vad det nya projektet ska inrikta sig på. I höst ska närheten stärkas och utvidgas med hembesök.

Sjuksköterskorna i teamet, Melvy Fredriksson Johansson och Carina Falk, har kontinuerlig kontakt med patienter och anhöriga.

Örnsköldsviks sjukhus är ensamma i Regionen med den här verksamheten, vad beror det på?

– Jag vet faktiskt inte. Personligen tror jag att framgången för vår verksamhet beror på att vi är ett ganska litet sjukhus. Vi känner varandra väl och det går lätt för oss att jobba. Vi har alla kontaktvägar. Samarbetet är oerhört viktigt, det är inte bara jag och Melvy egentligen. Vi jobbar mot så många andra enheter, hemsjukvården, hemtjänsten, hälsocentralerna, mottagningarna på sjukhuset.

– Vi ska vara den lätta vägen in till sjukhuset. När man är sjuk har man inte orken att sitta och vänta i telefonköer, säger Carina Falk.

Ett 40-tal obotligt sjuka cancerpatienter får stöd och råd från sjuksköterskorna i PRIS-teamet. Melvy och Carina fungerar som en länk mellan patienterna och sjukhuset

– Syftet är att stödja dem som är sjuka med snabbare hjälp och avlasta vården genom att minska antalet besök och i slutänden spara vårdplatser på sjukhuset, säger Carina Falk och fortsätter:

– Genom oss kan kontakten med läkare för till exempel smärtlindring gå fortare och enklare. På så sätt kanske patienten slipper inläggning för att smärtan blivit för stor.

Sköterskorna i PRIS-teamet har fram till nu endast arbetat med telefonsamtal och i nära samarbete med andra kliniker och vårdgivare.

Projektpengarna innebär ytterligare en halv tjänst för PRIS, till att börja med under fyra månader.

Tack vare det nya projektet kommer de att i höst utvidga verksamheten med hembesök. Hembesöken kommer att ge sjuksköterskorna bättre möjligheter att bedöma patienternas allmäntillstånd och erbjuda rätt hjälp så fort som möjligt.

Carina Falk hoppas på att teamet ska fortsätta utvecklas.

– Vår dröm, vi som jobbar här, är att vi får fortsätta med den utökade bemanningen. Projektpengarna har vi fått just för att testa möjligheten med hembesök. Vi hoppas på en permanent utökning och kanske bli ännu fler så småningom så att vi kan ta hand om ännu fler patienter.