Tappade 40 procent – Domsjö Fabriker kan tillfälligt ställa om till papper: "Vi ska vara en viktig spelare i Ö-vik"

Bioraffinaderiet i Domsjö har sitt ursprung i den sulfitfabrik som startades 1903 av dåvarande Mo och Domsjö AB. Först producerades pappersmassa, men på 30-talet förändras tillverkningen till cellulosa för viskostillverkning.

Under 40-talet utvecklades en kemisk industri på platsen och detta var embryot till det centrum för den gröna tillverkningen fabriken fokuserar på i dag. 1999 togs den nedläggningshotade fabriken över av ett antal profilstarka ägare, bland andra Tore Erkén.

Med de nya ägarna tog investeringarna fart vilket gjorde att en omställning till ett bioraffinaderi inleddes. Under våren 2011 såldes Domsjö Fabriker AB till den indiska jätten, Aditya Birla Group vilka äger Domsjö Fabriker i dag. Efter att ha bedrivit en lönsam verksamhet under ett antal år tvingades Domsjö Fabriker under hösten 2019 att varsla personal för första gången sedan 1992. Och mitt under omstruktureringsprocessen så drog coronakrisen in över världen.

– Det blev ett "lock down" i Indien där de stängde ner alla fabriker. Då 40 procent av vår produktion går ner till Indien så tappade vi det under en natt, säger Björn Vedin.

Domsjö Fabrikers största produkt är cellulosa vilket produceras av barrvirke som huvudsakligen kommer från norra delarna av Sverige och Lettland. Andra produkter som tillverkas är lignin och bioetanol. Men det var alltså den plötsligt minskade efterfrågan av cellulosa som slog hårdast mot fabriken.

– Vår situation är ganska tuff just nu, säger Björn Vedin som har daglig kontakt med sin chef i Indien.

Den tillfälligt minskade efterfrågan med anledning av coronakrisen har gjort att fabriken infört korttidsarbete.

– Vi lyckades rädda tillräckligt mycket order så att vi kan köra fabriken. All skiftgående personal jobbar som vanligt och de flesta tjänstemän har minskat från 100 till 80 eller 60 procent beroende på hur det ser ut. Underhåll har också minskat till 80 eller 60 procent, säger Björn Vedin.

Och den minskade efterfrågan på cellulosa har gjort att fabriken undersöker möjligheterna att ställa om tillverkningen tillfälligt. Enligt uppgifter till Allehanda finns intresse på marknaden för pappersmassa.

– Vi tittar på alla möjligheter vi har och har jätte mycket funderingar. En del vi funderar på är pappersmassa, och om det är möjligt. Det finns en marknad, så är det, men vi måste utvärdera om det finns en lönsamhet, säger Björn Vedin.

Ronny Hellström är ordförande för Pappers avdelning i Domsjö och berättar att han ser cellulosan som en framtidsprodukt, även om det är en dipp just nu.

– Från -96 när vi fick ett nedläggningsbeslut har vi styrt över och nu kör vi 100 procent cellulosa. Det är en framtidsprodukt. Vi producerar även till kunder som tillverkar läkemedel vilket ligger i tiden, säger Ronny Hellström.

Det tuffa läget med omstruktureringsprocessen och rådande coronasituation har gjort att Domsjö Fabriker har utmaningar med likviditeten.

– Vi är i en jättetuff situation, det brottas vi med. Har vi en sviktande marknad och länder som är nedstängda får vi inte betalt i tid heller. Där har vi haft utmaningar under en lång period, under hela coronaperioden, säger Björn Vedin.

Hur hanterar ni den situationen?

– Vi använder oss av regeringens stödpaket, och de olika delarna som finns där. Sen har vi en stor koncern som står bakom oss. Är vi sena med betalningar, om vi skulle vara det, så måste vi prata med de leverantörerna.

Hur är det att vara vd för Domsjö Fabriker i ett sådant här läge?

– Det är supertufft att hantera allt ifrån att förlora 40 procent av marknaden rakt upp och ned över en natt och sedan fundera på hur ska vi hantera det här. Jag förstår om det finns oro, men för oss så ser jag att våra produkter är en framtid för Domsjö. Fabriken ska stå kvar och vi ska fortsätta köra och fortsätta vara en viktig spelare i Örnsköldsvik.

För de anställda vid fabriken var det en stor omstrukturering redan innan coronan förändrade världskonjunkturen.

– Hade inte coronan kommit, såg det ljust ut för oss. Nu för vi hela tiden en dialog med våra ägare, och de är öppna med att Domsjö är viktiga för koncernen. De äger oss för att vi ska förse våra viskosbruk med råvara. Domsjö ska vara kvar och vårt uppdrag nu är att skapa ett hälsosamt och lönsamt Domsjö, både för våra ägare och våra medarbetare. Domsjö är en viktig del av Örnsköldsvik som ska finnas kvar.

Aditya Birla Group har bidragit med 70 miljoner dollar till samhället i Indien under coronakrisen. Och Domsjö Fabriker har dragit sitt strå till stacken genom att producera etanol som de skänkt till Sekab som i sin tur tillverkat handsprit.

– Vi vill göra vårt för att bidra i en tuff tid, säger Björn Vedin.

För Örnsköldsviks del innebär läget att fabriken för tillfället har anställningsstopp. Men något fler varsel är det inte tal om i nuläget.

– Men de beslut vi tagit innan corona ligger fast, säger Björn Vedin.

Ronny Hellström var anställd av Domsjö Fabriker redan på 90-talet, och 1992 sades 130 personer upp.

– Jag var här då, och har varit med om stora omställningar tidigare. Det som är viktigt nu är att vi har rätt funktioner för att kunna köra fabriken. En omställning tar sin tid, folk ska utbildas till andra befattningar och allt går inte från en dag till en annan.

Vad säger personalen och de fackliga medlemmarna?

– De är vid gott mod, och vi känner oss tryggare i dag än 2009. Då var det väldigt tufft för oss ekonomiskt, och då hade vi sex privatpersoner som ägare. Nu har vi en jättekoncern som ägare. Jag känner mig väldigt trygg, och vi har en långsiktig ägare som är i behov av oss.

Är du tryggare i dag än 2009?

– Ja, jag är tryggare i dag. De produkterna vi har i form av cellulosa, lignin och etanolen lägger grunden för framtiden för Domsjö Fabriker. Det är min bild av verksamheten.

Det finns inget tvivel om att de indiska ägarna inte vill satsa på Domsjö Fabriker, enligt Björn Vedin.

– Det berättar vi till våra medarbetare också. Att våra ägare är villiga att satsa på Domsjö i den storleksordningen vi är i dag.