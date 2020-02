Taekwondo visades upp på skolor

Under fem tillfällen en onsdag i januari så visade 5st aktiva utövare från Taekwondoklubben Kem-Joh sporten Taekwondo på Skarpåkersskolan och Kramforsskolan. Dom fem barnen/ungdomarna är alla hemmahörande i Kramfors kommun.

Man började sitt besök på Skarpåkersskolan och samtliga elever på skolan fick under dagen både se och utöva en av Sveriges just nu växande sporter, dvs Taekwondo!

Man började uppvisningen med att ställa upp och bli presenterade av dagens medföljande ledare som berättade bl.a om fördelarna med Taekwondo som tränings- och tävlingsform. Att disciplin, balans och kroppskontroll är några av dom delar som är viktiga och tränas kontinuerligt. Sedan började uppvisningen med att Melody och Seven demonstrerade Hapkido, en mycket effektiv försvarsform där målet är att effektivt ta sig ur motståndarens grepp. Syskonen Sondos, Weam och Mahmoud visade sedan olika tekniker som man visade på både spade och mitz. Efter det så följde en match mellan Seven och Melody med västar som registrerar poängen, matcher som under dagen blev tuffare och tuffare.

En av dagens absoluta höjdpunkter var sedan när utövarna skulle demonstrera hoppande Yopchaggi över 2, 3, ja t.o.m 4st av skolans lärare som fick krypa ihop och stå på huk och höra sina jublande elever vid samtliga utövares lyckade hopp.

Uppvisningen avslutades sedan med att skolornas elever fick möjlighet att testa under överseende av besökande utövare och ledare utöva sparkar på spadar och mitzar. Samtliga 5 deltagarna stod för utmärkta presentationer under hela dagen och åskådarna på dom olika skolorna skötte sig ypperligt och kanske kommer vi få se några av dom komma ner och testa Taekwondo i HC3´s lokaler nere i Fiskja.

Eleverna fick med sig lite info om vilka träningsdagar man kan komma och testa.

En kanondag som ger mersmak och ett bra statuerat exempel på hur skola och föreningsliv kan dra nytta av varandra.

Team Kem-Joh HC3