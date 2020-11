Sveriges största massavrättning i fredstid skedde i Ångermanland – här är alla kvinnor som dog: "Härnösands mörkaste dag"

Mellan år 1674 och 1675 skedde en av de största rättsliga skandalerna i nordens historia. Häxprocesserna löpte som en eld genom Sverige och Ångermanland var epicentrum för massavrättningen.

Runt 700 personer anklagades i Ångermanland varav 95 procent av dessa var kvinnor. Sammanlagt vet vi att 117 personer, i första hand kvinnor, avrättades i Ångermanland. 40 människor avrättades i Härnösand/Säbrå, 71 i Torsåker och sannolikt åtta personer i Sollefteå. Häxprocessen i Torsåker var den största i Sverige.

Kvinnorna halshöggs nakna på stupstockar. Sedan slängdes de på det brinnande bålet. Tillsammans verkställde domstolarna och Svenska kyrkan avrättningarna med stöd av dåvarande lagstiftning. I efterhand skulle häxprocesserna komma att bli Sveriges största rättsliga massavrättning i fredstid.

Om kvinnorna erkände fick de begravas i vigd jord. De som inte erkände vet man inte var de begravdes. Men de kan antingen ha grävts ner på avrättningsplatsen, eller så har resterna tagits till Hovsjorden.

Dokument visar att människor reste till Härnösand bara för att få bevittna avrättningarna.

Vad häxprocesserna exakt berodde på är svårt att få klarhet i. Men författaren Agneta Nyholm är expert inom området och har gjort mycket forskning och skrivit böcker om ämnet.

– Det här är en av nordens största rättsskandaler. Den 18 november är Härnösands mörkaste dag, säger hon.

Agneta Nyholm tror att häxprocesserna berodde på folktro, vidskeplighet, biblisk fanatism, kvinnoförtryck och en period av extrem svält.

– I ett större perspektiv handlar det om makt och kontroll över kvinnors kraft och sexualitet, säger Agneta Nyholm.

Men hur började allt detta då?

Åren innan häxprocesserna bröt ut var det är en extrem svågerpolitik och maktmissbruk i stan. Det var en enda röra i Härnösand mellan medborgarna och ledningen.

Medborgarna tyckte att ledningen - som bestod av biskopen, fogden och borgmästaren, skulle bort. Därför förde de en dialog med Sveriges kung, en dialog som bestod av 3278 sidor text, om hur de skulle få bort ledningen från maktpositionerna.

Efter ett tag kom kungens män upp till Härnösand för att prata med biskopen och frågade vad det var som hänt. Men biskopen sa att allt var i sin ordning. Kungens män åkte tillbaka – och sedan var häxprocesserna igång.

Den första i Härnösand som blev anklagad för att hålla på med häxerier var Karin Larsdotter. Karin blev 40 år gammal. Karin hade ett ärr i handen, då hon hade skurit sig på en skära när hon skar säd. Hon också hade ett födelsemärke vid ögat. Båda dessa märken ansågs vara djävulsmärken.

– Hela den här historien är en historisk skamfläck. Men nu är det 346 år senare, vi behöver inte skämmas nu för det som har hänt. Men det är galet hur det kan bli, säger författaren Agneta Nyholm Winqvist.

Karin Larsdotter var biskopens dotters piga. Det hela började alltså i biskopens familj. Det var mågarna och barnbarnen till biskopen som startade häxanklagelserna, och allt började med en kanna med mjölk.

Biskopens dotter började ifrågasätta varför pigan Karin hade så mycket mjölk som hon serverade. Nästan på skämt ifrågasatte familjen Karin och frågade om hon hade ridit till Blåkulla och hämtat mjölken.

Biskopens dotters barn, Erik, var 10 år gammal. Han hörde vad föräldrarna pratade om. Då sprang han ner på stan och skrek att familjens piga hade ridit till Blåkulla. Ryktesspridningen var igång.

Karin blev inkallad till rådhusrätten för att försvara sig mot anklagelserna.

Lars Högberg är lokalhistoriker och hembygdsforskare i Härnösand. Han har ägnat många timmar åt att läsa igenom alla protokoll och dokument i arkiven.

– På den tiden var alla så rädda för häxor. Hysterin var redan igång. Det pågick redan häxprocesser i Hälsingland, säger lokalhistorikern Lars Högberg.

Han fortsätter:

– Att det var en rättsskandal är alla överens om. Svensk lagstiftning på den tiden utgick ifrån moseböckerna, där stod det: "En trollkona skall du icke låta leva". Man framtvingade bekännelser genom tortyr. Det är rättsvidrigt.

Den 12 april 1673 går det att läsa i rådhusrättsprotokollet att borgmästare Erik Jonsson Lund medverkade vid "häxförhör". Han skulle senare komma att ingå i den stora kommissionen som var med och verkställde avrättningarna.

I dessa förhör med misstänkta "häxor" var det alltid stort fokus på just mjölk. "Var har hon fått så mycket mjölk ifrån?" Kossorna var under denna tid en central garant för matproduktion. Kring maten skapades total desperation. Hungersnöden plågade människorna och för mycket mjölk associerades till samröre med satan.

Karin Larsdotter fördes till tortyrkistan som låg i källaren på Rådhuset på Härnösands torg. Tortyrkistan var ett utrymme på två gånger två meter och de som satt där fick sitta i sin egen avföring då den bara städades två gånger per år. Det fanns en lucka ner till tortyrkistan där förbipasserande kunde kasta ner stenar och skrika glåpord. Där satt Karin i två till 14 månader fram tills hon avrättades och brändes på bål, den 18 november 1674.

– Under häxprocesserna avrättades flest människor under kortast tid i Härnösand. Det har härjat sjukdomspandemier tidigare, men aldrig har så många blivit avrättade under så kort tid, säger lokalhistorikern Lars Högberg.

Sommaren 1674 så dras fler och fler kvinnor in i häxprocesserna och anklagas. Det är den här sommaren som hela häxprocessen aktiveras och sprider sig likt en löpeld i södra delen av Ångermanland. Cirka 700 människor anklagas för trolldom i Ångermanland.

– Vid den här tiden fanns ett stort mörker i människornas sinne, säger Lars Högberg.

Märit, 40 år, var en annan kvinna som blev avrättad. Hon hade förälskat sig i husbonden. Märit var väldigt skicklig med djur, sedan hon kommit till husbondens gård och börjat arbeta så hade kossorna börjat mjölka bättre. Då satte grannarna dit henne. De hade bestämt menat att det måste vara något konstigt när husbonden får så mycket mjölk. Husbonden själv hade sagt: "Ja, jag har fått det bättre. Men det har inget med trolldom att göra."

– Dessa kvinnor är inga häxor. Vi har aldrig haft några häxor. Det är vanliga kvinnor. Det handlar bara om okunskap, säger Agneta Nyholm.

Avrättningsplatsen i Härnösand där kvinnorna troligtvis blev halshuggna och sedan brända på bål är uppe på Brännan, i korsningen Villavägen/Volontärvägen. I området där fanns det en massa odlingslotter och mitt i odlingsområdet så fanns det en liten skogsdunge.

– Tittar man på kartorna från 1600-talet kan de inte ha blivit avrättade någon annanstans än där eftersom resten var odlingslotter, säger Agneta Nyholm.

Var avrättningsplatsen i Säbrå ligger, råder det dock delade meningar om. Det har funnits skriftliga uppgifter om var avrättningsplatsen i Säbrå ligger och man brukar tala om Stigsberget. Men Agneta Nyholm menar att detta är vaga och rent ut sagt felaktiga uppgifter.

– När man lägger ihop uppgifterna stämmer det inte alls. För något år sedan hittade Lars Högberg ett kvitto i räkenskapsböckerna. Där står det att Härnösand kräver tillbaka pengar av Säbrå. De kräver tillbaka virke för avrättningen av kvinnorna från Säbrå. De har alltså blivit avrättade allihop inne i Härnösand, inte i Säbrå, säger Agneta Nyholm.

Hon fortsätter:

– Det fanns inte tillräckligt med virke så man tog tullstaketet och eldade med – i brist på annat.

Kvinnorna som erkände häxerier eller samröre med satan ligger begravda norr om domkyrkan i vigd jord. På gamla skisser över Härnösand går det att se att bondgårdsmuren, muren om omgärdade kyrkan, låg ungefär mitt över gräsområdena som ligger norr om domkyrkan.

Kvinnorna ska först ha tagit emot domen att de skulle avrättas vid kyrkan. De erbjöds då nattvarden. Sedan vandrade de upp till avrättningsplatsen där de sedan igen erbjöds att ta nattvarden.

– Om de tog nattvarden och erkände sig skyldig så gjorde man det för att få begravas i vigd jord, säger Agneta Nyholm.

I Torsåker använde man barnen för att få kvinnorna att erkänna – då man visste att det var en svag länk. Denna metod tillskrevs specifikt prästen Laurentius Hornaeus, "djävulsprästen".

– De försökte få mödrarna att erkänna genom att plåga deras barn. Men om ditt barn hålls under isen eller i en bakugn så kan du i princip erkänna vad som helst, säger Agneta Nyholm.

För att ge de oskyldigt dömda kvinnorna upprättelse har Agneta Nyholm tillsammans med 2300 andra personer skickat in ett medborgarförslag. Första förslaget skickades in till kommunstyrelsen i december 2019.

Agneta Nyholm själv har förslagit en ljusmanifestation varje år den 18 november för att hedra offren.

– Det ska vara ett ljust minnesmärke. Inte något mörkt och tungt. Något som ger mod och kraft till mänskligheten så vi inte upprepar de här farliga tendenserna som finns i samhället än idag.

Den 18 november 1674 avrättas åtta kvinnor i Härnösand:

Karin Larsdotter, 40 år, Härnösand

Britta, 69 år, Härnösand

Elisabeth, 60 år, Härnösand

Anna, 50 år, Härnösand

Britta, 45 år, Härnösand

Britta, 50 år, Härnösand

Ella Jönsdotter, från Själevad

Märit Eriksdotter, 72 år (mor till Karin)

Några dagar senare avrättas två till kvinnor i Härnösand:

Karin, 40 år, Härnösand

Anna, 35 år, Härnösand

Den 21 december 1674 så avrättas 26 kvinnor och fyra män i Säbrå/Härnösand:

Britta Perdotter, 29 år, Ulvik, Säbrå

Karin Mikaelsdotter, 60 år, Spillböle, Stigsjö

Anders Nilsson, 36 år, Hanaberg, Stigsjö

Märit Nilsdotter, 80 år, Solberg, Stigsjö

Märit Olofsdotter, 40 år, Vike, Stigsjö

Margareta Göransdotter, 63 år, Öje, Stigsjö

Märit Mikaelsdotter, 30 år, Krånge, Hässjö

Märit Andersdotter, 53 år, Nägård, Stigsjö

Britta, 53 år, Östanvik, Stigsjö

Britta 50 år, Uland, Stigsjö

Annika Olofsdotter, 20 år, Uland, Stigsjö

Agnes Mikaelsdotter, 66 år, Byn, Stigsjö

Anna, 53 år, Själand, Säbrå

Karin, 78 år, Bondsjö, Säbrå

Märit, 76 år, Själand, Säbrå

Erik Persson, 55 år, Själand, Säbrå

Karin, 66 år, Ulvik, Säbrå

Sigrid, 60 år, Vegom, Aspnäs, Säbrå

Tomas Andersson, 73 år, Åm, Säbrå

Erik Tomasson, 34 år, Åm, Säbrå

Kerstin Jonsdotter, 70 år, Nygård? Stigsjö?

Britta, 44 år, Finnsvik, Säbrå

Sara Nilsdotter, 23 år, Ramsås, Säbrå

Elin, 43 år, Kragom, Säbrå

Sigrid, 53 år, Kragom, Säbrå

Sigrid Pålsdotter, 40 år, By, Häggdånger

Sara Nilsdotter, 60 år, Fröland, Säbrå?

Malin, 50 år, Äland, Säbrå

Karin Persdotter, 27 år, Själand, Säbrå

Barbro, 80 år, Säbrå