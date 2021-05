Sverige ny jumbo efter kollaps mot Tjeckien

Det såg ju så bra ut.

Efter överkörningen med 7–0 mot Schweiz och 2–0 efter en period i torsdagens match mot Tjeckien var Tre Kronor helt plötsligt på slutspelsplats – trots den fiaskoartade VM-inledningen med förluster mot Danmark och Belarus.

Men Tjeckien stod för en scenförändring av modell större i tredje perioden. Sverige ådrog sig två kostsamma utvisningar, Tjeckien gjorde tre mål på sju minuter och vände till seger.

Nu är goda råd dyra för Tre Kronor. Med tre matcher kvar att spela ligger Sverige sist i grupp A, samtidigt som Tjeckien har placerat sig på den fjärde och sista slutspelsplatsen.

Sverige fick annars precis den start man ville ha när Andreas Wingerlis klubba var först att få nätet att rassla.Tolv minuter in i matchen tog han sig in i anfallszon i hög fart för att snabbt lämna över till Max Friberg och rusa mot mål. Friberg passade i sin tur snabbt tillbaka och Wingerli styrde in matchens första mål.

– Jäkligt skönt. Skönt att få sätta 1–0 också så att vi fick något att bygga på, säger Wingerli i SVT.

Tre minuter senare kom nästa svenska mål när Rickard Rakell satte sitt första mål i turneringen. Adrian Kempe passade tvärs igenom slottet till Rakell som tog emot och sköt in pucken under plockhandsken på Simon Hrubek.

I periodpausen pratade Andreas Wingerli om energin.

– Det är någonting vi har pratat om, framför allt inför förra matchen. Vi måste bygga energi på isen och i båset. Vi har ingen publik som hjälper oss så vi får bygga det i båset och det gör vi bra, säger han.

Men det kan svänga snabbt. Något som det här skrällartade mästerskapet redan har visat flera gånger.

Den där energin som Sverige hade letade sig i stället till de tjeckiska spelarna som efter en mållös andraperiod kom ut som ett helt nytt lag i den sista.

Ett gruff efter andra periodens slut gjorde att Oscar Lindberg ådrog sig en dubbelutvisning varpå tjeckerna fick inleda sista perioden i powerplay. Då klev kritiserade Jakub Vrana fram. Detroitforwarden har haft en tuff turnering, men när han fick utrymme att stå och sikta smällde han vackert in reduceringen.

Tjeckien fortsatte att komma i anfallsvåg på anfallsvåg och när Jesper Frödén satt utvisad direktsköt Jan Kovar in 2–2, drygt fem minuter in i perioden.

3–2 gjordes 8.17 in i tredje perioden genom Lukas Klok. Förbundskapten Johan Garpenlöv tog ut målvakten med tre minuter kvar men fick inget resultat för det, i stället punkterade Tjeckien matchen i tom kasse.

Sverige har Storbritannien, Slovakien och det ryska laget kvar att möta och för att gå till slutspel lär seger i samtliga vara ett måste.

Fakta: Sveriges VM-matcher

Danmark 3–4.

Belarus 0–1.

Schweiz 7–0.

Tjeckien 2–4.

28 maj: Storbritannien.

30 maj: Slovakien.

31 maj: Ryssland.

Anton Johansson/TT