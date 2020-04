Sven-Rogers har hamnat i garaget

Kjell Scherman har ställt upp spelanläggningen i ett garage i Bjästa. Där håller han till och tränar för att inte tappa sångrösten. Det fungerar i princip på samma sätt som med konditionen. Håller man upp ett längre tag så tappar man allt och får träna sig i kapp igen.

Den 27 april gjorde jag ett garagebesök och fick då lyssna till en hel binge nya danslåtar, som Kjell Scherman tagit in sedan spelningarna upphörde i början på mars. Efter att ha spelat åtta danslåtar bjöd Kjell Scherman mig på en fika. Vi fick en trevlig pratstund och kom in på hur allt började en gång för länge sedan år 1960 hemma i Schermans garage i Nordanås. Kjell Scherman startade som 15-åring upp popbandet The Jacks tillsammans med bland annat 11-årige Kent-Åke Enström på gitarr. Kjell fick söka dispens för Kent-Åke så att han kunde vara med och spela på skoldanserna. The Jacks lades ned efter några år och i stället kom Kjell Scherman in på ren dansmusik och spelade i hela Norrland, i huvudsak på krogar och hotell.

Det dök upp ett dansband som hette Sven-Rogers med sångaren Sven-Evert och på synt Christer Roger Sahlén, bror till Ronnie Sahlén. När Sven-Evert drog sig tillbaka kom Kjell Scherman in som sångare i början på 2000-talet. Därefter har Kjell Scherman varit bofast i bandet medan övriga medlemmar kommit och gått. Just nu är det ett tvåmannaband med Per-Ove Ögren på klaviatur och Kjell Scherman sång. Liksom de flesta dansband idag så använder sig Sven-Rogers av bakgrunder för att få det att låta som en hel orkester. Det är Ola Vikström i Ola & Jag som gör i ordning de superfina bakgrunderna.

Efter fikat blev det mer dansmusik med åtta låtar till. Mycket medryckande fast Kjell Scherman bara sjöng för mig ensam i garaget. Så få hade han aldrig tidigare kört dansmusik för. Vi får hoppas att det för Sven-Rogers och alla andra dansband kommer nya bättre tider så att danserna kan ta fart på nytt. Att det blir så står klart, men när står skrivet i stjärnorna.

Kjell Larsson

Näraskribent