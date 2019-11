Sven-Ingvars bjöd på en musikalisk resa: "Man blir glad av deras musik"

1956 bildades bandet Sven-Ingvars. Pensionsåldern är nästan nådd men gänget har inga planer på att dra sig tillbaka. Istället satsas det som aldrig förr.

I september släpptes senaste albumet och under torsdagen gästade det rutinerade bandet Nolaskolans aula i Örnsköldsvik i vad som blir det nordligaste stoppet med turnén "Ingenting är som förut, allt är som vanligt".

Som titeln lyder är ingenting som förut, Oscar Magnusson har tagit över efter sin far Sven-Erik Magnussons bortgång. Men ändå är allt som vanligt, bandet fortsätter leverera det publiken vill ha.

Under två timmar spelades hits efter hits i ett rasande tempo. En och annan ospelad dänga revs också av och till publikens stora förtjusning bjöds det på en känslosam duett med far och son där Sven-Erik Magnussons stämma spelades upp via en inspelning från 60-årsjubileet.

– Jag är så glad att få se klippen där det glittrar i pappas ögon när vi jobbade tillsammans, säger Oscar Magnusson.

Runt 300 personer var på plats i publiken och många hade sett fram mot att se bandet som varit en stor del av mångas uppväxt.

Jerry och Lena Nilsson åkte från Tavelsjö utanför Umeå för att få sig en resa i musikens tecken.

– Jag lyssnade mycket på dem som ung. Jag och mina kompisar gillar de gamla dängorna som "Anita" och "Släng en slant uti brunnen", säger Jerry Nilsson.

– Det är lite töntstämpel att att vara här, men man blir glad av deras musik. Vi minns de gamla hitsen. Vi hoppas på att gå härifrån med ett leende på läpparna, säger Lena Nilsson.