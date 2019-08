Susanne Sjöstedt: Polen tydligen bara ett drömland för Sverigevännerna

Sverigevännernas favoritländer har uppenbarligen svårt att få sina egna unga medborgare att gilla läget.

I Polen slopade den högerkonservativa regeringen vid månadsskiftet inkomstskatten för närmare två miljoner unga under 26 år. Inte sänkte, inget litet jobbskatteavdrag här inte. De slopade den helt.

Tjänar man under motsvarande 230 000 kronor per år (och snittlönen för alla åldrar ligger som en jämförelse nästan 70 000 kronor under det) slipper man som ung i Polen helt inkomstbeskattning.

Det ska, enligt premiärministern Mateusz Morawiecki, ge de unga polackerna förutsättningar som ”matchar de som är tillgängliga i väst”. Man vill nämligen desperat förhindra att fler polacker, och speciellt de högutbildade, lämnar landet för ett annat EU-land. ”De unga måste stanna i landet”, menade Morawiecki.

Sedan Polen gick med i EU för 15 år sedan har, visade en kartläggning CNN gjorde häromveckan, 1,7 miljoner polacker lämnat landet för att jobba i ett annat EU-land.

Arbetskraftbristen är nu trängande i landet och extra skrämmande för Polen är att andelen högutbildade som flyttat har ökat de senaste åren. Det handlar om en ”brain drain” – en kunskapsflykt – från landet. Och de styrande politikerna fattar uppenbarligen inte varför.

För få polacker tror egentligen att skattereformen får några större effekter. Det handlar inte bara om pengar i plånboken. Det gör det ju sällan. Flera som CNN pratar med talar snarare om att flytten innebär andra möjligheter i livet och karriären, om självständighet.

Men kanske handlar det också om utvecklingen i Polen.

Polen är tillsammans med Ungern två länder som nästan dagligen framhålls som förebilder av så kallade ”Sverigevänner”, bittra över svensk migrationspolitik.

Ja, flera ledande sverigedemokrater har gått så långt som att förklara att dessa länder är lämpliga länder att emigrera till eftersom de vägrar ta emot migranter…

För det är främst motståndet mot EU:s påtryckningar att ta emot en rimlig del av de många asylsökande som kommit till unionen sedan 2015 som gör att länderna sticker ut. Det och en kraftfull politisk högerpopulistisk sväng med uppenbart nationalistisk slagsida.

Det lockar inte bara svenska fans långt till höger, men också många väljare. De styrande partierna i respektive land har egna majoriteter medan oppositionen är svag, vilket lett till en liknande drastisk utveckling i båda länder där kritiska medier tystas medan de statsägda medierna endast förväntas sprida regeringsvänliga nyheter.

Man förbjuder universitetskurser med ”fel” innehåll, utövar starkt politiskt inflytande på vad som borde vara politiskt oberoende rättsväsende, ledande politiker hotar skjuta asylsökande om de vågar sig till landet – och regeringen lägger en blöt, konservativ filt över all samhällsutveckling som uppfattas utmana kristna värderingar.

Den starka katolska kyrkan kan därför exempelvis utan problem trappa upp hetsandet mot homosexuella.

Hur den nationalkonservativa svängen påverkar unga polackers val att söka sig en framtid i ett annat land ska man väl inte dra för stora växlar på, men visst säger det något att hundratusentals högskoleutbildade varje år lämnar landet.

Både Polen och Ungern måste förstås fundera över om man verkligen vill vara länder medborgarna vill fly ifrån än länder andra vill fly till.