Susanne Sjöstedt: När stockholmarna tröttnade på karantän drog de till fjällen med sin corona

Hon ler på bilden, kvinnan i skidbacken i Åre som P4 Jämtland intervjuar. Hon och familjen kom dit från Stockholm i förra veckan. Trötta på karantän och social distansering – och med sonen hemskickad från skolan – han är inte förkyld säger hon, det är bara skolan ”som skickar hem dom så fort dom hostar en gång” – så tänkte de att de lika gärna kunde dra till fjällen.

Nej, det är säkert inte hon och familjen som spred smittan i pyttelilla Åre med i skrivande stund 15 konstaterade fall (lika många som i HELA Västernorrland). Fall som nu redan belastar sjukvården i Jämtland.

Men familjen har definitivt inte gjort sitt för att stoppa spridningen. Inte följt Folkhälsomyndighetens råd, inte använt det sunda förnuftet och definitivt inte visat solidaritet med ortsbefolkningen och stannat hemma.

Är västernorrlänningarna så här års vanligen lite avundsjuka på de jämtländska fjällen som drar turister, så är det väl i år den avundsjukan drar förbi rätt snabbt efter att lokalmedier rapporterar om anstormningen från det av smitta hårdast drabbade området i landet.

Turisterna far inte bara i backarna, de har hängt på after ski under hela coronautbrottet också – och alltså praktiskt taget kopierat förhållandena i Italien under sportlovet som lett till att landet i dag är det land där flest människor dött av smittan. Många människor från många olika delar av Sverige och övriga Europa, som trängs på liten yta och sen åker hem och drar smitta med sig.

Jämtlands statistik, som tidigare legat i nivå med Västernorrlands rätt blygsamma siffror, har den senaste veckan rusat iväg. I Åre har man redan samhällsspridning.

Men eftersom det sunda förnuftet ligger hemma med feber väntar nu skidorterna på att myndigheterna ska FÖRBJUDA dem att ha öppet för ditresta turister.

Stanna hemma! På hur många andra sätt kan man få folk att fatta att deras huvudlösa beslut får verkliga konsekvenser – som att riskera överbelasta en redan överbelastad glesbygdsvård. Stanna hemma!

Turism- och besöksnäringen är långsiktigt för viktig för stora delar av Norrland för att offras under några månaders kris. Och om ett par veckor är det påsk.